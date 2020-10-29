29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:03

Törenden detaylar Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Halk oyunları gösterisinden detaylar Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Törenden detaylar

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması

Halk oyunları gösterisinden detaylar Zonguldak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

ZONGULDAK - Vali Mustafa Tutulmaz'ın tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Atatürk Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Tutulmaz, vatanın bağımsızlığı, İstiklal ve hürriyeti için birçok cephede kahramanca verilen mücadelede, binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyetimizin kurulması, ilan edilmesi, tarihin kaydettiği ender ve önemli başarılardan birisi olmuş, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu büyük azim ve inancın eseri olarak doğduğunu belirtti.

Cumhuriyet büyük bir erdemin, kararlılığın, azmin, birbirine kenetlenmenin, millet olarak el ele gönül birliği ile hareket etmenin, hür ve bağımsız yaşamanın adı olduğunu vurgulayan Tutulmaz, cumhuriyetin her türlü gelişmeye ilerlemeye açık olan bir yönetim şekli, milli birlik, beraberlik ruhu ve anlayışı demek olduğunu ifade etti.

Şiirlerin okunmasının ardından tören, çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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