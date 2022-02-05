280 kiloluk Kazak doktor, kendini Türk doktorlara emanet etti

KAZAKİSTAN'da yaşayan dermatoloji doktoru Ruslan Aliyev (40), mesleğini bıraktıktan sonra hızla kilo alıp 280'in üzerine çıkınca, yürümekte bile zorlanmaya başladı. Kilolarına rağmen koronavirüs salgını nedeniyle mesleğine geri dönen Aliyev, yoğun bakımdaki hastaların yaşam mücadelesinden etkilenerek mide ameliyatı yaptırıp zayıflamaya karar verdi. Antalya'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç tarafından ameliyat edilen Aliyev, 6 ay kilo verdikten sonra deri sarkmaları nedeniyle tekrar gelip ameliyat olacağını söyledi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan dermatoloji doktoru Ruslan Aliyev'in, doktorluğu bırakıp iş hayatına atıldıktan sonra yeme düzeni değişti. Spor yapmayı da ihmal eden Ruslan Aliyev, hızla kilo aldı. 280 kiloya ulaşmasının ardından gün geçtikçe yürümekte zorlanan Aliyev, koronavirüsün ülkede hızla yayılmasıyla doktorluğa dönüş yaptı. Koronavirüs hastalarının yoğun bakımdaki yaşam mücadelelerinden etkilenen Ruslan Aliyev, meslektaşlarının ve ablasının yönlendirmesiyle Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olmaya karar geldi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç'a muayene olan Aliyev, obezite ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında muayeneye gelen Ruslan Aliyev, 6 ay kilo verdikten sonra deri sarkma sorunu için yeniden Türkiye'ye gelip ameliyat olacağını söyledi.

Obezite ameliyatı olanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Oruç, "Ameliyat her şey değil. Ameliyat sizin zayıflamanız için en büyük araç. Kurallara ameliyat sonrası uymanız gerekiyor. Eğer bu kurallara uyar, hayat tarzlarını, yeme alışkanlıklarını değiştirmeyi de başarabilirler ise normal kilolara inebilirler. 100-150 kilo ameliyatla verebilir. Böyle hastalarımız da var. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra meslektaşımız Ruslan'ın çok daha sağlıklı yaşayabileceği kilolara inmesini bekliyoruz" dedi.