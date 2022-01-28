28 Ocak Cuma 2022 korona tablosu AÇIKLANDI mı? Bugünkü corona vaka sayısı açıklandı mı? 28 Ocak koronavirüsten kaç kişi öldü?
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28 Ocak Koronavirüs tablosu ne? Vatandaşlar 28 Ocak Cuma koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 28 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 28 Ocak Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 28 Ocak Cuma korona tablosu! İşte Türkiye genel korona tablosu! 28 Ocak korona tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu! 28 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu mu? 28 Ocak vaka sayısı kaç?
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 28 Ocak Cuma günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
28 Ocak Cuma koronavirüs henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
27 Ocak Perşembe günü 424.164 kişiye test uygulanmıştır.
27 Ocak Perşembe 424.164kişiye uygulanan testten 82.180 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
27 Ocak Perşembe günü 174 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
27 Ocak Perşembe günü 83.225 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
28 Ocak Cuma korona tablosu henüz açıklanmadı.
28 Ocak Cuma günü - kişiye test uygulanmıştır.
28 Ocak Cuma - kişiye uygulanan testten - kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
28 Ocak Cuma günü - vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
28 Ocak Cuma günü - vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
2022
OCAK
1 Ocak hasta, 145 vefat, 36.731 vaka sayısı
3 Ocak hasta, 160 vefat, 44.869 vaka sayısı
4 Ocak hasta, 137 vefat, 54.724 vaka sayısı
5 Ocak hasta, 143 vefat, 66.467 vaka sayısı
6 Ocak hasta, 156 vefat, 68.413 vaka sayısı
7 Ocak hasta, 157 vefat, 63.214 vaka sayısı
8 Ocak hasta, 141 vefat, 66.237 vaka sayısı
9 Ocak hasta, 173vefat, 61.727 vaka sayısı
10 Ocak hasta, 141 vefat, 65.236 vaka sayısı
11 Ocak hasta, 137 vefat, 74.266 vaka sayısı
12 Ocak hasta, 145 vefat, 77.722 vaka sayısı
13 Ocak hasta, 153 vefat, 75.564 vaka sayısı
14 Ocak hasta, 167 vefat, 67.857 vaka sayısı
15 Ocak hasta, 177 vefat, 63.967 vaka sayısı
16 Ocak hasta, 136 vefat, 54.100 vaka sayısı
17 Ocak hasta, 162 vefat, 64.935 vaka sayısı
18 Ocak hasta, 157 vefat, 69.658 vaka sayısı
19 Ocak hasta, 176 vefat, 72.615 vaka sayısı
20 Ocak hasta, 166 vefat, 71.843 vaka sayısı
21 Ocak hasta, 181 vefat, 72.555 vaka sayısı
22 Ocak hasta, 184 vefat, 72.856 vaka sayısı
23 Ocak hasta, 185 vefat, 65.503 vaka sayısı
24 Ocak hasta, 156 vefat, 67.023 vaka sayısı
25 Ocak hasta, 174 vefat, 76.341 vaka sayısı
26 Ocak hasta, 188 vefat, 77.434 vaka sayısı
27 Ocak hasta, 174 vefat, 82.180 vaka sayısı