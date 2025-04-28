28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Pazartesi akşamı hangi diziler ve programlar var?

28 Nisan TV yayın akışı, hem dizi severler hem de yarışma ve program takipçileri için önemli bilgiler içeriyor. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin gece planlarını şekillendiriyor. Bugün televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak gibi soruların yanıtları için 28 Nisan TV yayın akışı detaylarına göz atmak gerekiyor. Pazartesi akşamı keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanallar dolu dolu bir program sunuyor.

28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

Pazartesi akşamı hangi diziler ve programlar var sorusunun yanıtını merak edenler için, 28 Nisan TV yayın akışı listeleri büyük kolaylık sağlıyor. İzlemek istediğiniz yapımı kaçırmamak için saatlerinizi şimdiden ayarlayabilirsiniz. Keyifli seyirler!

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Önemsiz Biri

21:50 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:30 5N 1K

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:15 Şahane Hayatım

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:30 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Suikastçı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:45 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025