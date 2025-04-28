28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? Pazartesi akşamı hangi diziler ve programlar var?
28 Nisan TV yayın akışı bugün televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamını evde değerlendirmek isteyenler, 28 Nisan TV yayın akışı listesini merakla inceliyor. Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar ekrana gelecek sorularının cevapları belli oldu.
28 Nisan TV yayın akışı, hem dizi severler hem de yarışma ve program takipçileri için önemli bilgiler içeriyor. Özellikle prime time saatlerinde yayınlanacak yapımlar, izleyicilerin gece planlarını şekillendiriyor. Bugün televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak gibi soruların yanıtları için 28 Nisan TV yayın akışı detaylarına göz atmak gerekiyor. Pazartesi akşamı keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanallar dolu dolu bir program sunuyor.
28 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
Pazartesi akşamı hangi diziler ve programlar var sorusunun yanıtını merak edenler için, 28 Nisan TV yayın akışı listeleri büyük kolaylık sağlıyor. İzlemek istediğiniz yapımı kaçırmamak için saatlerinizi şimdiden ayarlayabilirsiniz. Keyifli seyirler!
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Önemsiz Biri
21:50 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:30 5N 1K
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:15 Şahane Hayatım
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:45 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025