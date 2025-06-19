28 Gün Sonra neyi anlatıyor? 28 Gün Sonra filminin oyuncuları kim?

Korku ve gerilim sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan 28 Gün Sonra filmi, aradan geçen yıllara rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Hikayesiyle izleyiciyi derin bir hayatta kalma mücadelesine sürükleyen film, aynı zamanda atmosferi ve etkileyici sahneleriyle de dikkat çekiyor. Peki, 28 Gün Sonra filmi tam olarak neyi konu alıyor, hangi oyuncular rol aldı? İşte, filme dair merak edilen tüm detaylar ve öne çıkan bilgiler…

28 YIL SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Korku ve bilim kurgu türünde büyük ses getiren serinin yeni filminde, insanlığı yok olmanın eşiğine getiren Rage virüsü salgınının üzerinden yaklaşık otuz yıl geçmiş durumda. Biyolojik silah olarak geliştirilen ve laboratuvardan yayılarak dünyayı etkisi altına alan virüs, ilk günden bu yana yıkıcı etkisini sürdürüyor. Salgının merkezindeki bölgeler halen sıkı karantina altında tutulsa da, hayatta kalmayı başaran az sayıda kişi, enfekte olanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyor.

28 Gün Sonra neyi anlatıyor

Bu direnişçilerden biri olan Jamie ve oğlu Spike, izole bir adada kurulan güvenli sığınaktan ayrılarak anakaraya zorlu bir görev için geçiş yapıyor. Ancak Jamie'nin karşılaşacağı manzara, Rage virüsünün sadece yayılmakla kalmayıp, insan bedeninde farklı ve korkutucu mutasyonlara neden olduğunu ortaya çıkarıyor.

Jamie, yalnızca klasik enfekte bireylerle değil, hiç görülmemiş biçimlerde evrim geçirmiş yeni tehditlerle de yüzleşmek zorunda kalıyor. İnsanlık için mücadele artık yalnızca hayatta kalmak değil, değişen dünyada var olabilmek için yeni bir gerçeklikle yüzleşmek anlamına geliyor.

28 Yıl Sonra, kıyamet sonrası hayatta kalma temasına yepyeni bir boyut kazandırırken, izleyiciyi karanlık bir gelecekle yüzleştiriyor.

28 Gün Sonra filminin oyuncuları kim

28 YIL SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Danny Boyle'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, karantina ve virüs temalı kurgusuyla pandemi sonrası dönemde yeniden gündeme geldi. Filmin sürükleyici senaryosunun yanı sıra, oyuncu kadrosundaki performanslar da izleyici tarafından takdir topluyor. İşte, 28 Yıl Sonra (2025) filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Jodie Comer

Aaron Taylor-Johnson

Alfie Williams

Ralph Fiennes

Jack O'Connell

Erin Kellyman

Edvin Ryding

Cillian Murphy