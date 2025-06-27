27 HAZİRAN NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

27 Haziran tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 27 Haziran'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 27 Haziran tarihinde neler oldu? 27 Haziran dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 27 Haziran tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

27 HAZİRAN NE GÜNÜ?

Her yıl 27 Haziran, görme ve işitme engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla "Dünya Helen Keller Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel gün, hem engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına vurgu yapıyor hem de azmiyle milyonlara ilham olan Helen Keller'ı anmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Helen Keller, doğuştan hem görme hem de işitme engelli olmasına rağmen eğitimi ve kararlılığı sayesinde dünya çapında tanınan bir yazar, aktivist ve eğitimci haline gelmiştir. 27 Haziran ise onun doğum günü olması sebebiyle, farkındalık oluşturmak adına sembolik bir gün olarak kabul ediliyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 209 - Büyük Hun İmparatorluğu Hükümdarı, Mete Han'ın tahta çıkışı.

1358 - Ragusa Cumhuriyeti kuruldu.

1565 - Sokullu Mehmed Paşa, Veziriazam oldu. Veziriazamlığı, üç Padişah döneminde sürdü. (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad).

1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1884 - İstanbul'da, Beyazıt Devlet Kütüphanesi kuruldu.

1893 - New York Borsası çöktü.

Bugün ne günü

1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp, gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi. Birinci Rus devrimin ilk ayaklanması Odessa'da başladı.

1916 - Hicaz, bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldı.

1917 - Yunanistan, İtilaf Devletleri'ne katıldı.

1918 - Azerice, Azerbaycan'da resmi devlet dili ilan edildi.

1923 - Çift kanatlı bir uçağa, ilk kez havada yakıt ikmali yapıldı.

1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

1946 - Müttefikler, On İki Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

1950 - Amerika Birleşik Devletleri, Kore Savaşı'na asker yollama kararı aldı.

1950 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyelerine Güney Kore'ye yardım çağrısında bulundu.

1954 - Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle, halkın seçtiği Hükûmet devrildi.

1954 - Dünyanın ilk nükleer enerji santrali, Moskova yakınlarında Obninsk'de açıldı.

1957 - Louisiana ve Teksas'ta meydana gelen Audrey kasırgası, 500 kişinin ölümüne yol açtı.

Tarihte bugün ne oldu

1964 - Emekli Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, idam edildi. Gürcan, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Benzer bir girişimi, Talat Aydemir ile 20 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılanmış ve idama mahkûm olmuştu.

1964 - Kıbrıs Cumhuriyeti Hükûmeti, 15 yaşından büyük Türklerin Ada'ya girişini yasakladı.

1967 - Dünyanın ilk bankamatiği, Londra'nın Enfield semtinde hizmete girdi.

1974 - Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti.

1976 - Fransız Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Tel Aviv-Atina-Paris seferini yapmakta iken FKÖ militanlarınca kaçırıldı ve Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

1977 - Cibuti Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1978 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı; Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

1979 - Muhammet Ali, boksu bıraktığını açıkladı.

1980 - İtalyan Hava Yolları'na ait DC-9 tipi bir yolcu uçağı, İtalya'nın Ustica adası yakınlarında düştü: 81 kişi öldü.

1984 - TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.

1987 - Gaziantep Üniversitesi kuruldu.

27 Haziran ne günü

1988 - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Lyon Garı'nda tren kazası: 56 ölü, 60 yaralı.

1991 - Yugoslav Halk Ordusu, Slovenya'ya karşı operasyon başlattı.

1998 - Adana ilinin Ceyhan ilçesi merkez üslü depremde 144 kişi öldü.

2004 - Boris Tadiç, Sırbistan-Karadağ Cumhurbaşkanı seçildi.

2007 - Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, görevinden ayrıldı.

2007 - Sözcü gazetesi kuruldu.