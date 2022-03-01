27 farklı kadından 150 çocuğu olan adam herkesi hayretler içerisinde bıraktı

Kanada'nın Bountiful kentinde ikamet eden Winston isimli piskopos, yaşantısıyla herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İlk olarak Jane isimli bir kadınla evlenen Winston'un Mary Jayne adındaki kızı dünyaya geldi. Ancak Winston ilk eşiyle evli olduğu sırada da başka kadınlarla olmaya devam etti ve 2 kadını daha hamile bıraktı.

12 KARISIYLA BERABER YAŞAMAYA BAŞLADI

Adamın kızı Mary Jayne Blackmore'nin anlatımına göre Winston, 12 eşiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Çocuklar ise bu kalabalık evin içerisinde büyümeye başladı. Çocukların bir arada tutulabilmesi için kurallar konuldu.

HAPSE ATILDI ANCAK YİNE DE DURMADI

Winston'un Kanada'da 1980 yılındaki "Tek eşlilik" yasasına uymadığını ortaya çıkmasının ardından harekete geçen yetkililer, adamı tutukladı. Bir süre hapiste kalan Winston, çıktıktan sonra yeni kadınları eve getirmeye devam etti.

27 KADINDAN 150 ÇOCUK

Winston, 27 kadından 150 çocuk yaptıktan sonra durmaya karar verdi. Şu anda orta yaştan küçük yaşa kadar birçok çocuğu bulunan Winston'un hikayesini öğrenenler şaşkınlığa uğruyor. Adamın kızlarından Mary Jayne ise, kardeşlerin yeniden bir araya gelmesinin zor olduğunu ifade etti.