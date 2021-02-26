26 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 26 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 26 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

26 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 18°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 14°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 12°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 12°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 11°C Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 14°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 16°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 11°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 10°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu ve açık

26 ŞUBAT CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 ŞUBAT CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

26 ŞUBAT CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yerel olarak sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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