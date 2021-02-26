26 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 26 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 26 Şubat Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
26 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 18°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 14°C Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 12°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 22°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 12°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 14°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 11°C Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 14°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 16°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 11°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 11°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 10°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZİNCAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 15°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu ve açık
26 ŞUBAT CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
26 ŞUBAT CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge genelinin az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece civarında artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor
26 ŞUBAT CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?
Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yerel olarak sis olayı görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kıyı kesimlerde zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.