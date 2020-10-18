250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
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250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü

18.10.2020 21:54 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:03
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü

Maske ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu ve Şevval Şahin gibi isimler katıldı. Öte yandan partiye 250'ye yakın kişinin katıldığı öğrenildi.

Maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı sosyete partisine polis baskını yapıldı. Birçok sosyetik ismin yer aldığı geceye 250 yakın kişinin katıldığı ortaya çıktı. Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu ve Şevval Şahin de partide yer alan isimlerdendi.

Takvim'in haberine göre, partiye girmek için özel bir şifrenin olduğu ve 'Instagram'da görüntüler yayılmasın diye' telefonların toplandığı ortaya çıktı.

RÜZGAR ÇETİN TEPKİ GÖSTERDİ

Yıllar önce karıştığı kazada bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin de partideydi. Çetin'in yanındaki güzel, flaşları görünce saklanmak için takside yerlere yatması dikkatlerden kaçmadı.Rüzgar Çetin, kendisini çeken muhabirlere böyle tepki gösterdi.

POLİS BASKIN YAPTI

Komşuların şikayeti üzerine partiyi haber alan polis, villaya baskın yaptı. Partiye katılanların sosyal medyada paylaşım yapmaması için girişte telefonlarına el konduğu ortaya çıktı. Ev partisinden çıkanlar yüzlerini bu şekilde gizlediler.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Partiden 07.15'te çıkan Berk Suyabatmaz, hayli enerjikti. Partide Yasemin Taciroğlu ile aşkı Caner Karaloğlu da vardı. Feryal ile Kemal Gülman'ın oğulları Aslan da partiden çıkarken montuyla yüzünü gizledi.

250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
250 kişilik sosyete partisinde kurallar hiçe sayıldı! Ünlüler bir bir dışarı döküldü
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