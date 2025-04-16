25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI! MEB 2025 Öğretmen ataması başvuruları başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 25 bin öğretmen ataması, eğitim dünyasında büyük ses getirdi. Özellikle "25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusu adaylar tarafından sıkça soruluyor. Atama süreci ve branş kontenjanlarıyla ilgili tüm detaylar merak konusu oluyor. "2025 MEB öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?" sorusuna net yanıt almak isteyen öğretmen adayları, resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, MEB 2025 Öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığını duyurdu.

25 bin öğretmen ataması

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen atamalarına ilişkin henüz resmi bir başvuru takvimi yayımlamadı. Ancak, başvuru kılavuzunun yakın zamanda yayımlanması ve başvuruların başlaması bekleniyor.

Atama süreci, MEB tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda ilerleyecek. Adaylar, belirlenen tarihlerde ön başvuru yapacak ve sözlü sınav merkezlerini tercih edecekler. Sözlü sınavların ardından, sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yerleri belirlenecek.

25 bin öğretmen ataması

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

25 bin öğretmen ataması süreci, MEB'in yayımlayacağı başvuru kılavuzu ile birlikte resmen başlayacak. Adayların, MEB'in resmi internet sitesi personel.meb.gov.tr üzerinden yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önemlidir.