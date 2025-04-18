23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?

23 Nisan ile ilgili şiirler, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün anlam ve önemini anlatan dizelerle doludur. Kısa, uzun, duygusal ya da eğlenceli pek çok farklı temada "23 Nisan ile ilgili şiirler" ile hem kutlamalar renklendiriliyor hem de milli değerler genç nesillere aktarılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler araştırılıyor. Birçok kişi, 23 Nisan şiirleri nelerdir? En anlamlı ve kısa 23 Nisan şiir örnekleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK