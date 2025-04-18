23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?
23 Nisan ile ilgili şiirler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak her yıl büyük bir ilgi görüyor. Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler, "23 Nisan ile ilgili şiirler" arayışı içerisine girerek bu özel günü en anlamlı şekilde kutlamak istiyor. Peki, en güzel 23 Nisan ile ilgili şiirler hangileri?
23 Nisan ile ilgili şiirler, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün anlam ve önemini anlatan dizelerle doludur. Kısa, uzun, duygusal ya da eğlenceli pek çok farklı temada "23 Nisan ile ilgili şiirler" ile hem kutlamalar renklendiriliyor hem de milli değerler genç nesillere aktarılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler araştırılıyor. Birçok kişi, 23 Nisan şiirleri nelerdir? En anlamlı ve kısa 23 Nisan şiir örnekleri!
23 NİSAN ŞİİRLERİ
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK
23 NİSAN
23 Nisan...
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün,
Her işte üstün
Sen ol çocuğum,
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
HASAN ALİ YÜCEL
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER NELERDİR?
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R. Gökalp ARKIN
23 NİSAN
Bugün sen de bayrağım,
Daha şanlı dalgalan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan.
Bugün başta talihim
Ve milletim uyandı
Ankara'nın bağrında
Bir sönmez ateş yandı.
Aydınlattı yurdumu
Dağıldı alev alev
Bugün kalktı ayağa
Uyuklayan koca dev.
Bugün bana Ata'mdan
En büyük bir armağan.
Bugün büyük bayramım
Bugün 23 Nisan…
İ. Hakkı TALAS