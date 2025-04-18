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23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?

23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?
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23 Nisan ile ilgili şiirler, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak her yıl büyük bir ilgi görüyor. Özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler, "23 Nisan ile ilgili şiirler" arayışı içerisine girerek bu özel günü en anlamlı şekilde kutlamak istiyor. Peki, en güzel 23 Nisan ile ilgili şiirler hangileri?

23 Nisan ile ilgili şiirler, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün anlam ve önemini anlatan dizelerle doludur. Kısa, uzun, duygusal ya da eğlenceli pek çok farklı temada "23 Nisan ile ilgili şiirler" ile hem kutlamalar renklendiriliyor hem de milli değerler genç nesillere aktarılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler araştırılıyor. Birçok kişi, 23 Nisan şiirleri nelerdir? En anlamlı ve kısa 23 Nisan şiir örnekleri!

23 NİSAN ŞİİRLERİ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?23 Nisan ile ilgili şiirler!

23 NİSAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?23 Nisan ile ilgili şiirler!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER NELERDİR?

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN ŞİİRLERİ | 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler nelerdir?23 Nisan ile ilgili şiirler!

23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara'nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

Bugün bana Ata'mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan…

İ. Hakkı TALAS

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