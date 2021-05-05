23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü
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23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi üçüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini paylaşıyoruz.

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi üçüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

23. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Yoğurt Çorbası

- Pırasa Yemeği

- Salatası

- Fit Yulaflı Tiramisu

YOĞURT ÇORBASI

23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

Yoğurt Çorbası için gerekli malzemeler

-1 su bardağından iki parmak fazla su

-1 yemek kaşığı tam yulaf unu

-Soğuk sıkım zeytinyağı

-1 yemek kaşığı yoğurt

Yoğurt Çorbası yapılışı;

- Öncelikle suyu tencereye koyun.

- Bir başka kapta yoğurt ve unu karıştırın. İçerisine bir miktar su ilave edin ve karışımı seyreltin.

- Kaynayan çorbadan alın ve yoğurt karışımına yavaş yavaş ilave edin.

- Karışım ılıdıktan sonra yavaş yavaş tencereye dökün, bir süre daha pişmesini bekleyin.

- Piştikten sonra yağı ve naneyi de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

PIRASA YEMEĞİ

23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

Pırasa Yemeği için gerekli malzemeler

-1 tane orta boy havuç

-1 tane sarımsak

-1/2 kesme şeker

-1 kg pırasa

-1 su bardağı domates sos

-1 türk kahvesi fincanı pirinç

-150 gr kıyma

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı biber salçası

-1 tane kuru soğan

-1/2 çay bardağı zeytinyağı

-Sıcak su

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı nar ekşisi

-tuz, karabiber

Pırasa Yemeği yapılışı;

- Öncelikle tencereye küçük doğranmış soğanları zeytin yağı koyup biraz kavurun ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

- Kıymanın kavrulmasına yakın tekerlek biçiminde doğradığınız havuçları, sarımsağı bütün olarak ekleyin biber, domates salçasını koyun.

-Pırasa yemeğini biraz karıştırdıktan sonra verev doğranmış pırasaları ekleyin, tencerenin kapağı kapalı arada bir karıştırmak şartıyla birkaç dakika bu şekilde pişirin, tuzunu karabiberini domates sosunu ekleyip birazda böyle pişirin.

- Pırasa yemeğinin üzerine geçecek kadar sıcak su ekledikten sonra yıkayıp süzdüğünüz pirinci de ekleyin.

- En son nar ekşisini üzerine gezdirip bir kesme şeker atıp tencerenin kapağını kapatın.

-Pırasalar pişene kadar pişirin.

Afiyet olsun!

FİT YULAFLI TİRAMİSU

23.Gün iftar menüsü! 5 Mayıs Çarşamba 2021 Ramazan iftar menüsü

Fit Yulaflı Tiramisu için gerekli malzemeler

- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 1 su bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı granül kahve

- 2 tatlı kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı labne

- ½ muz

- kakao

Fit Yulaflı Tiramisu yapılışı;

- Öncelikle yulafı robottan geçirin. (un haline gelmesine gerek yok )

- Bir tencereye sütü, granül kahveyi ve yulafı alın ve pişirin.

- Puding kıvamına gelince ocağı kapatın.

- Balı ekleyin. Ardından labneyi ekleyin.

- Bir kaba yarısını koyup muzu dilimleyin ve geri kalanını da koyun.

- Buzdolabında soğuduktan sonra kakao serpip yiyebilirsiniz.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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