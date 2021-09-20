22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör espor şirketini kurdu

Her yıl düzenlenen espor turnuvalarında, genç oyuncular milyonlarca dolar kazanıyor. Lowkey.gg şirketinin genç kurucusu Jesse Zhang, kurduğu espor şirketinin kapsamında oyunculara özel turnuvalar düzenleyerek espor dünyasına yeni bir soluk getirdi. Kısa sürede hem esporcuları hem de yatırımcıları turnuvaya çekmeyi başaran Harvard mezunu Zhang, şirketini de büyütmeyi başardı.

"EN YAŞLI FİNALİST 24 YAŞINDAYDI"

Geçen yıl düzenlenen Fortnite Dünya Kupası, büyük bir ilgiyle takip edildi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen Dünya Kupası'nın sahibi 16 yaşındaki Amerikalı Kyle Giersdorf oldu ve 3 milyon dolarlık büyük ödülü evine götürdü.

Turnuvanın yaşlı finalisti ise 24 yaşındaydı. Buna dikkat çeken Jesse Zhang, yetişkinlerin oyunlara ayırdığı zamanın kısıtlı olduğunun altını çizerek, turnuvalarda yer alacak genç oyuncular yetiştirmenin önemli olduğunu belirtti. Yetişkinlerin genç oyunculara nazaran reflekslerinin yavaşladığını görülüyor. Bu nedenle hızlı ve tempolu yarışmalarda yavaşlık, önemli bir engel olabiliyor.

Girişimci destekli Lowkey.gg şirketi, yetişkinlere herhangi bir para ödülü olmadan, beceri seviyelerine sahip diğer yetişkinlere karşı rekabet etme şansı vermek istediği için bu yaş grubuna özel turnuvalar düzenlemeye de gayret ediyor.

"TEK SEFERLİK ETKİNLİKLERLE İLGİLENMİYORUZ"

Jesse Zhang, 20 yaşında Harvard'dan mezun oldu ve şu anda 22 yaşında. Şirket fikrini, yetişkinler oyuna girdiklerinde daha yüksek becerilere sahip deneyimli oyunculara eşleştirebileceğini fark ettikten sonra buldu. Yarattığı hizmet, oyun endüstrisinde olmayan tam zamanlı işleri olan yetişkin oyuncularla eşleştiriyor.

Jesse Zhang

Lowkey.gg CEO'su Jesse Zhang, açıkçası önemli olan prestij ve onunla birlikte gelen nüfuz olduğunu belirtti.

Zhang, "Şu anda bu oyunları oynayabilen ve işten sonra boş zamanlarında oynadıklarında bu insanları bir araya getirecek bir platform yok. Oyuncular için daha tutarlı, neredeyse abonelik benzeri bir deneyim sağlamak yerine, birbiri ardına tek seferlik etkinlikler düzenlemekle pek ilgilenmiyoruz." dedi.

GELECEKTE TURNUVALAR ÇOK DAHA DENGELİ OLACAK

Lowkey.gg'nin yatırımcıları arasında Silikon Vadisi'nin en önde gelen başlangıç hızlandırıcılarından biri olan Y Combinator'ın yanı sıra Philadelphia 76ers'tan Sixers Innovation Lab, Sacramento Kings ve Fintech Şirketi Plaid ve Tinder'ın kurucuları yer alıyor. Lowkey.gg ise ne kadar yatırım fonu aldığını gizliyor.

Şirket, Ocak ayında 39 dolara mal olan bir League of Legends espor turnuvası başlattı. Büyük teknoloji devleri arasındaki rekabetler de video oyunlarına girdi ve oyuncular oyunlar arasında Discord uygulamasında sohbet ediyor. Apple, Google, Microsoft, Doordash ve LinkedIn gibi şirketlerin çalışanları kendi ekiplerini kurarak turnuvalara katıldı. Yeni başlayanlardan tecrübelilere kadar çeşitli yeteneklerle rekabet ya çok zor ya da çok kolaydır. Zhang, gelecekte turnuvaların çok daha dengeli olmasını istediğini belirtti.

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