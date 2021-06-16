22 Haziran BİM aktüel ürünler! BİM aktüel ürünlerde neler var? 17 Haziran BİM aktüel ürünler!
BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 22 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 17 Haziran 2021 tarihinde başlayıp, 22 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri
BİM aktüel ürünlerinde neler var? BİM 22 Haziran 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri açıklandı. BİM 17 Haziran 2021 tarihinde başlayıp, 22 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu haftanın indirimli ürünleri
17-22 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER!
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 84,90 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 69,90 TL
Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Gece20'li 9,90 TL
Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped Normal 30'lu 9,90 TL
Belinno Tuvalet Kağıdı 32'li 34,90 TL
Elidor Şampuan Doğanın Enerjisi650 ml + Saç Kremi 200 ml 23,90 TL
Uni Baby Sweet Summer Islak Havlu 3 x 52'li 14,90 TL
Palmolive Men Sport Duş Jeli 750 ml 17,90 TL
Miss Sıvı Arap Sabunu 2,75 ml 17,90 TL
Güldal Çamaşır Suyu 1 Litre 2,50 TL
Finish Bulaşık Makine Tableti 80'li 49,90 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 5'li 22,90 TL
Seyahat Çantası 12,90 TL
Naturalove Çift Taraflı Ahşap Tarak 7,90 TL
Okey Prezervatif 12'li + Kayganlaştırıcı 50 ml 26,90 TL
Man's Çift Bıçaklı Kullan At Tıraş Bıçağı 5'li 4,90 TL
Gilette Tıraş Bıçağı Blue 2 4'lü +Tıraş Köpüğü 200 ml 15,90 TL
Marmara Barber Parfümlü Cam Kolonya 250 ml 12,90 TL
Erkek Parfüm Edp 100 ml 19,90 TL
Brut Original Edt 100 ml 39,90 TL
Queen Peçete 20'li 3,95 TL
Çanta Peçetelik 12,90 TL
Queen Kullan-At Mendil 150 Adet 5,50 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 22,90 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 13,90 TL
Palmolive 2'li Duş Jeli Paketi 500 ml + 250 ml 18,90 TL
Naturalove Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 22,90 TL
Johnsons Baby Kral Şakir Şampuan 500 ml + Kulak Çubuğu 100'lü 16,50 TL
Golden Rose Summer Beauty Maskara 16,90 TL
Golden Rose Summer Beauty Lipgloss 13,90 TL
Golden Rose Summer Beauty Oje 6,50 TL
Mara French Manikür Seti 12,90 TL
Naturalove Makyaj Fırçası Seti 5'li 19,90 TL
Eyüp Sabri Tuncer Bebek Kolonyası 150 ml 9,90 TL
Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun 500 ml 9,90 TL
Zigavus Mor Şampuan 300 ml 17,90 TL
Lionesse Saç Fırçası 10,90 TL
Naturalove İnce Piliseli Taç 14,90 TL
Naturalove Ponzalı Topuk Törpüsü 8,90 TL
Naturalove Tıraş Bıçağı 5,90 TL
Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 5,90 TL
Jenny&Willy Islak Tuvalet Kağıdı 60'lı 5,90 TL
Rituel de Beatué Yüz Maskesi 5,90 TL
Rituel de Beaute Kolajen Göz Çevresi Maskesi 30'lu 8,90 TL
Rituel de Beaute Aktif Karbon Siyah Burun Bandı 6'lı 8,90 TL
Powersense Diş İpi 50'li 7,50 TL
Detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit 22,90 TL
Detan Sivrisineklere Karşı Yedek Elektrolikit 12,90 TL
Defans Sivrisinek Kovucu Vücut Losyonu 90 ml 9,50 TL
Naturalove Geçici Vücut Süsü 6,90 TL
Naturalove Choker Kolye 4'lü 14,90 TL