22 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Eylül'de yaşananlar!

22 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 22 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1792 - Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi.

1903 - Italo Marchioni, dondurma külahının (kornet) patentini aldı.

1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.

1939 - Dikili ve çevresinde deprem: 100'den fazla kişi öldü. Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı.

1940 - Bakanlar Kurulu, İstanbul'da çıkan Le Journal d'Orient gazetesini yedi gün süreyle kapattı. Gazetenin resmi dış politikaya aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

1950 - Yeni Baştan gazetesinin kurucusu ve yazarı Aziz Nesin hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Nesin, "Sosyal düzeni yıkmaya yönelik yayın" yapmakla suçlanıyor.

1958 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel Başkanı'nın gücü yetmeyecektir" dedi.

1964 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, "Yassıada Yargılamaları" hükümlüleri; Refik Koraltan, Rüştü Erdelhun, Selim Yatağan ve Nedim Ökmen'i hastalık nedeniyle affetti.

1980 - İran-Irak Savaşı başladı.

1984 - Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yaptılar.

1986 - 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş, ilk kez Milliyetçi Çalışma Partisi'nin (MÇP) İstanbul mitinginde konuştu.

1993 - New York Metropolitan Müzesi, "Karun Hazinesi"ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.

2000 - Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan İnsan Hakları Raporunu kabul etti.

2002 - Almanya'da Şansölye Gerhard Schröder'in liderliğindeki Sosyal Demokratlar, genel seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

2002 - İsrail birliklerinin, militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli öldü.

DOĞUMLAR

1211 - İbn-i Hallikân, On üçüncü yüzyılda yaşamış olan tarihçi, fakih ve şair (ö. 1282)

1515 - Clevesli Anne, VIII. Henry'nin dördüncü karısı (ö. 1557)

1552 - IV. Vasili, Rus Çarı (ö. 1612)

1593 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (ö. 1650)

1606 - Li Zicheng, Çin'in kısa süreli Shun Hanedanı'nın kurucusu ve tek imparatoru (ö. 1645)

1715 - Jean-Étienne Guettard, Fransız doğa bilimci, botanikçi ve mineralog (ö. 1786)

1741 - Peter Simon Pallas, Prusyalı zoolog ve botanikçi (ö. 1811)

1750 - Christian Konrad Sprengel, Alman doğa bilimci, teolog ve öğretmen (ö. 1816)

1759 - William Playfair, İskoç mühendis ve siyasi ekonomist (ö. 1823)

1791 - Michael Faraday, İngiliz fizikçi (ö. 1867)

1863 - Ferenc Herczeg, Macar oyun yazarı (ö. 1954)

1875 - Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, Litvan ressam, besteci ve yazar (ö. 1911)

1878 - Şigeru Yoşida, Japon siyaset adamı (ö. 1967)

1885 - Erich von Stroheim, Alman aktör ve yönetmen (ö. 1957)

1895 - Paul Muni, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuş Amerikalı aktör (ö. 1967)

1901 - Charles Brenton Huggins, Amerikalı hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1997)

1902 - Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri (ö. 1989)

1906 - Ilse Koch, Nazi savaş suçlusu (ö. 1967)

1917 - Türkan Aziz, İlk Kıbrıslı Türk başhemşire (ö. 2019)

1931 - Alain Bacquet, Fransız hukukçu

1934 - Ayla Erduran, Türk keman sanatçısı

1942 - David J. Stern, Amerikalı spor (NBA patronu) adamı (ö. 2020)

1951 - David Coverdale, İngiliz müzisyen ve Whitesnake kurucusu ve vokalisti

1954 - Vedat Bilgin, Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve siyasetçi

1957 - Nick Cave, Avustralyalı müzisyen

1957 - Refat Çubarov, Ukraynalı siyasetçi

1958 - Andrea Bocelli, İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1961 - Bonnie Hunt, Amerikalı oyuncu

1961 - Catherine Oxenberg, Amerikalı kadın oyuncu

1964 - Hasan Basri Güzeloğlu, Türk bürokrat

1966 - Erdoğan Atalay, Türk asıllı Alman oyuncu

1966 - Ruth Jones, Galli oyuncu

1967 - Félix Savón, Kübalı boksör

1969 - Yalçın Akdoğan, Türk siyasetçi

1970 - Mystikal, Amerikan rapçi, söz yazarı ve aktör

1970 - Emmanuel Petit, Fransız eski futbolcu

1975 - Elif Güvendik, Türk yapımcı ve sunucu

1976 - Martin Solveig, Fransız DJ

1977 - Ali Sunal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Harry Kewell, Avustralyalı futbolcu

1981 - Barış Atay, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1981 - Emre Canpolat, Türk oyuncu

1981 - Sedat Ağçay, Türk futbolcu

1982 - Ayben, Türk rap sanatçısı

1982 - Billie Piper, İngiliz şarkıcı ve oyuncu

1982 - Maarten Stekelenburg, Hollandalı kaleci

1983 - Glenn Loovens, Hollandalı millî futbolcu

1983 - Şeref Tüfenk, Türk güreşçi

1984 - Lazar Angelov, Bulgar fitness modeli

1984 - Thiago Silva, Brezilyalı millî futbolcu

1985 - Faris Haroun, Belçikalı futbolcu

1985 - Tatiana Maslany, Kanadalı oyuncu

1987 - Tom Felton, İngiliz oyuncu

1987 - Tom Hilde, Norveçli kayakla atlamacı

1987 - Zdravko Kuzmanovic, İsviçre doğumlu Sırp futbolcu

1988 - Nikita Andreyev, Rus futbolcu

1989 - Kim Hyo-yeon, Güney Koreli şarkıcı, rapçi, dansçı, DJ ve televizyon kişiliği

1990 - Senem Kuyucuoğlu, Türk model ve sunucu

1992 - Emin Mehdiyev, Azeri futbolcu

1994 - Enver Cenk Şahin, Türk futbolcu

1994 - Muhammed Kanu, Suudi milli futbolcusu

1994 - Park Jin-young, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, koreograf ve dansçı

1995 - Nayeon, Güney Koreli şarkıcı ve dansçı

1999 - Kim Yoo-jung, Güney Koreli oyuncu, model ve sunucu

1999 - Tallan Latz, Amerikalı gitarist

ÖLÜMLER

1158 - Otto von Freising, Alman papaz ve vakainüvis (d. 1114)

1253 - Dogen, Kyoto doğumlu Japon Zen hocası ve Japonya'daki Soto Zen okulunun kurucusu (d. 1200)

1408 - VII. İoannis, İmparator IV. Andronikos ile Bulgar Çarı İvan Alexander ve Eflaklı Teodora'nin kızı olan Bulgar Keratsa'nın oğlu (d. 1370)

1520 - Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın 9. Padişahı (d. 1470)

1531 - Louise de Savoie, Fransız soylu, Auvergne ve Bourbonnais naibesi, Nemours düşesi ve Fransa Kralı I. François'nın annesi (d. 1476)

1539 - Guru Nanak, Sihlerin ilk gurusu (d. 1469)

1554 - Francisco Vásquez de Coronado, İspanyol kâşif (d. 1510)

1703 - Vincenzo Viviani, İtalyan matematikçi ve bilim adamı (d. 1622)

1756 - Ebu'l Hasan Ali, Hüseyni Hanedanının ve Tunus Beyliğinin ikinci beyi (d. 1688)

1774 - XIV. Clemens, 19 Mayıs 1769 ile 22 Eylül 1774 arasında papa (d. 1705)

1828 - Shaka, Zulu kabilesinin en etkili lideri (d. 1787)

1872 - Vladimir Dal, Rus Hekim, doğabilimci, sözlükbilimci ve dilbilimci (d. 1801)

1888 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (d. 1824)

1895 - Viktor Rydberg, İsveçli yazar (d. 1828)

1897 - Antônio Conselheiro, Brezilya dini lider ve vaiz (d. 1830)

1914 - Alain-Fournier (d. Henri Alban-Fournier), Fransız yazar (ö. 1886)

1943 - Sedat Nuri İleri, Türk karikatürist (d. 1888)

1945 - Galip Bahtiyar Göker, Türk siyasetçi (d. 1881)

1945 - Mürsel Bakü, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)

1952 - Kaarlo Juho Ståhlberg, Finlandiya Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı (d. 1865)

1956 - Frederick Soddy, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1877)

1960 - Melanie Klein, Britanyalı psikanalist (d. 1882)

1969 - Adolfo López Mateos, Meksikalı siyasetçi (d. 1909)

1969 - Aleksandras Stulginskis, Litvanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı (d. 1885)

1973 - Paul van Zeeland, Belçikalı avukat, ekonomist, Katolik politikacı ve devlet adamı (d. 1893)

1979 - Ebu'l-A'lâ Mevdudî, Pakistanlı müfessir, İslam âlimi, gazeteci ve yazar (d. 1903)

1985 - Axel Springer, Alman yayımcı (d. 1912)

1989 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (d. 1888)

1994 - Hedwig Potthast, Heinrich Himmler'in metresi (d. 1912)

1996 - Dorothy Lamour, Amerikalı aktris (d. 1914)

1999 - George C. Scott, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1927)

2001 - Fikret Kızılok, Türk besteci ve müzik yorumcusu (d. 1946)

2001 - Isaac Stern, Rus asıllı Amerikalı kemancı (d. 1920)

2004 - Big Boss Man, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1963)

2007 - Marcel Marceau, Fransız pandomim sanatçısı (d. 1923)

2008 - Hadi Çaman, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1943)

2008 - Thomas Dörflein, Alman hayvanat bahçesi görevlisi (d. 1963)

2010 - Jackie Burroughs, İngiliz-Kanadalı oyuncu (d. 1939)

2010 - Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı (d. 1928)

2010 - Jorge González, Arjantin asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi ve basketbolcu (d. 1966)

2011 - Cengiz Dağcı, Kırım Tatarı yazar ve şair (d. 1919)

2011 - Aristides Pereira, Yeşil Burunlu siyasetçi (d. 1923)

2011 - Knut Steen, Norveçli heykeltıraş (d. 1924)

2011 - Vesta Williams, Amerikalı soul müzik şarkıcısı, söz yazarı ve aktris (d. 1957)

2013 - David H. Hubel, Amerikalı nörofizyolog (d. 1926)

2013 - Álvaro Mutis, Kolombiyalı yazar, şair, köşe yazarı, yayıncı ve film yapımcısı (d. 1923)

2013 - Luciano Vincenzoni, İtalyan oyun yazarı (d. 1926)

2014 - Hans E. Wallman, İsveçli yönetmen ve yapımcı (d. 1936)

2015 - Yogi Berra, Amerikalı efsane beyzbol oyuncusu ve çalıştırıcısı (d. 1925)

2017 - Paavo Olavi Lonkila, Finlandiyalı kros kayakçısı (d. 1923)

2017 - Börje Vestlund, İsveçli siyasetçi (d. 1960)

2018 - Avi Duan, İsrailli siyasetçi (d. 1955)

2018 - Chas Hodges, İngiliz şarkıcı ve müzisyen (d. 1943)

2018 - Al Matthews, Amerikalı siyahi şarkıcı, oyuncu ve dublaj sanatçısı (d. 1942)

2018 - Edna Molewa, Güney Afrikalı kadın siyasetçi ve bakan (d. 1957)

2019 - Vytautas Briedis, Litvanyalı profesyonel kürek sporcusu (d. 1940)

2019 - Sándor Sára, Macar film ve görüntü yönetmeni (d. 1933)

2020 - Michael Gwisdek, Alman aktör ve film yönetmeni (d. 1942)

2020 - Frie Leysen, Belçikalı festival organizatörü ve sanat yönetmeni (d. 1950)

2020 - Jacques Sénard, Fransız diplomat (d. 1919)

2020 - Road Warrior Animal, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1960) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2020 - Agne Simonsson, İsveçli eski millî futbolcu (d. 1935)

2020 - Ashalata Wabgaonkar, Hint oyuncu (d. 1941)

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