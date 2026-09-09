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CENTCOM: ABD güçleri 5 İran petrol tankerini vurdu

CENTCOM: ABD güçleri 5 İran petrol tankerini vurdu
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) son iki günde bir ABD Donanması savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef almasının ardından, İran'a ait 5 ham petrol tankerinin vurularak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) son iki günde bir ABD Donanması savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef almasının ardından, İran'a ait 5 ham petrol tankerinin vurularak kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, hedef alınan ABD savaş gemisinin saldırılardan kaçındığı ve bölgesel sulardaki devriye görevini sürdürdüğü belirtildi. Saldırılarda herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD güçleri, Umman Körfezi'nde M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco adlı tankerler ile Kharg Adası yakınlarındaki M/T Derya tankerini vurdu. Gemiler hedef alınmadan önce mürettebatın tahliye edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

CENTCOM, söz konusu tankerlerin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bölgedeki vekil unsurlarını finanse eden milyarlarca dolarlık bir ağın parçası olarak kullanıldığını savundu.

Açıklamada ayrıca, 5 Eylül'de de İran Devrim Muhafızları'nın bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine yönelik saldırı girişiminin ardından 3 İran petrol tankerinin vurulduğu belirtildi.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları'nın ABD Donanması savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA
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