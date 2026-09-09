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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye müdahale edildiğini açıkladı

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin "bir müdahaleye maruz kaldığına" dair rapor aldıklarını duyurdu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda ticari bir geminin "bir müdahaleye maruz kaldığına" dair rapor aldıklarını duyurdu.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, olayın Hürmüz Boğazı'nda, bölgedeki askeri faaliyetler kapsamında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, raporlara göre söz konusu ticari geminin, bölgede devam eden askeri hareketlilik çerçevesinde bir etkileşime veya müdahaleye maruz kaldığı aktarıldı.

Yetkililerin durumdan haberdar olduğu ve konuya ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgedeki denizcilere en güncel deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve gelişen operasyonel çevreye karşı teyakkuzda kalmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA
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