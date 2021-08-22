22 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 22 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 22 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
22 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 22 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...
OLAYLAR
• 1642 - İngiliz İç Savaşı başladı.
• 1654 - Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam'a geldi. O gelecekteki adıyla "ABD"ye yerleşen ilk Yahudi'ydi.
• 1703 - III. Ahmed, II. Mustafa'nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni Padişahı oldu.
• 1780 - Büyük Britanyalı James Cook'un gemisi, Büyük Britanya'ya döndü.
• 1791 - Haiti'de kölelerin ilk ayaklanması.
• 1812 - Ürdün'deki arkeolojik sit alanı Petra'nın keşfi.
• 1848 - ABD, New Mexico'yu ilhak etti (topraklarına kattı).
• 1849 - Tarihteki ilk askerî hava hücumu gerçekleşti. Avusturya, İtalya'nın Venedik kentine pilotsuz hava balonları yolladı.
• 1864 - 12 devlet, ilk Cenevre Konvansiyonu'nu imzaladı: Kızılhaç'ın oluşturulması.
• 1901 - Cadillac Motor Şirketi kuruldu.
• 1910 - Japonya, Kore'yi ilhak etti.
• 1941 - Alman Ordusu, Leningrad'a ulaştı ve kuşatma başladı.
• 1942 - Brezilya, Almanya ve İtalya'ya savaş ilan etti.
• 1952 - Henri Charrière'nin Kelebek romanına ve filmine de konu olan Fransa'ya ait Fransız Guyanası'ndaki cezaevi tesisleri tamamen kapatıldı.
• 1961 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kuruldu.
• 1962 - Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'e düzenlenen bir suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
• 1962 - Nükleer güçle çalışan ilk yük ve yolcu gemisi olan NS Savannah açılış yolculuğunu yaptı.
• 1965 - Sadun Boro, yelkenlisiyle yapacağı dünya turuna başladı.
• 1989 - Neptün gezegeninin ilk halkasının keşfi.
DOĞUMLAR
• 1624 - Jean Renaud de Segrais, Fransız yazar (ö. 1701)
• 1647 - Denis Papin, Fransız fizikçi ve kâşif (ö. 1713)
• 1760 - XII. Leo, Katolik Kilisesi'nin 252. Papası (ö. 1829)
• 1764 - Josef Abel, Avusturyalı ressam (ö. 1818)
• 1811 - Charles de Lalaisse, Fransız taş baskıcı, tasarımcı ve ressam (ö. 1892)
• 1844 - George W. DeLong, Amerikalı deniz subayı ve kâşif (ö. 1881)
• 1862 - Claude Debussy, Fransız besteci (ö. 1918)
• 1873 - Aleksandr Bogdanov, Rus bilim insanı, filozof ve bilim kurgu yazarı (ö. 1928)
• 1874 - Max Ferdinand Scheler, Alman filozof (ö. 1928)
• 1882 - Raymonde de Laroche, Fransız kadın pilot (dünyanın ilk tayyare pilot lisansını alan) (ö. 1919)
• 1887 - Ludwig Schwerin von Krosigk, Alman maliyeci, siyasetçi ve Nazi Almanyası'nın son Şansölyesi (ö. 1977)
• 1891 - Jacques Lipchitz, Yahudi asıllı Litvan-Amerikalı kübist heykeltıraş (ö. 1973)
• 1902 - Leni Riefenstahl, Alman aktris, sinema yönetmeni ve yapımcı (ö. 2003)
• 1904 - Deng Xiaoping, Çinli siyasetçi ve Çin Devlet Başkanı (ö. 1997)
• 1908 - Henri Cartier-Bresson, Fransız fotoğrafçı (ö. 2004)
• 1909 - Julius J. Epstein, Amerikalı senaryo yazarı (ö. 2000)
• 1913 - Bruno Pontecorvo, İtalyan nükleer fizikçi (ö. 1993)
• 1915 - Edward Szczepanik, Polonyalı ekonomist ve Sürgündeki Polonya Hükûmeti'nin son Başbakanı (ö. 2005)
• 1917 - John Lee Hooker, Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve besteci (ö. 2001)
• 1920 - Ray Bradbury, Amerikalı yazar (ö. 2012)
• 1925 - Honor Blackman, İngiliz oyuncu (ö. 2020)
• 1926 - Ümit Yaşar Oğuzcan, Türk şair (ö. 1984)
• 1928 - Karlheinz Stockhausen, Alman klasik müzik ve opera bestecisi (ö. 2007)
• 1930 - Gilmar, Brezilyalı millî futbolcu (ö. 2013)
• 1934 - Norman Schwarzkopf, Amerikalı asker (ö. 2012)
• 1935 - E. Annie Proulx, Amerikalı romancı ve gazeteci
• 1939 - Valerie Harper, Amerikalı oyuncu, komedyen, dansçı ve yazar (ö. 2019)
• 1942 - Uğur Mumcu, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1993)
• 1944 - Ayşen Gruda, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2019)
• 1954 - Veysel Çolak, Türk şair ve romancı
• 1957 - Steve Davis, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu
• 1958 - Colm Feore, Amerikalı-Kanadalı sahne, film ve dizi oyuncusu
• 1958 - Necdet Adalı, Türk devrimci (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk devrimci) (ö. 1980)
• 1959 - Mark Williams, İngiliz oyuncu ve komedyen
• 1963 - Tori Amos, Amerikalı şarkıcı
• 1966 - GZA, Amerikalı rapçi (Wu-Tang Clan üyesi)
• 1966 - Rob Witschge, Hollandalı millî futbolcu ve teknik direktör
• 1967 - Adewale Akinnuoye-Agbaje, İngiliz oyuncu
• 1967 - Layne Staley, Amerikalı müzisyen (ö. 2002)
• 1967 - Ty Burrell, Amerikalı oyuncu
• 1968 - Aleksandr Mostovoy, Rus kökenli Sovyet millî futbolcu
• 1970 - Gianluca Ramazzotti, İtalyan oyuncu
• 1970 - Tímea Nagy, Macar eskrimci ve spor yöneticisi
• 1973 - Eurelijus Zukauskas, Litvan basketbolcu
• 1973 - Kristen Wiig, Amerikalı oyuncu
• 1975 - Clint Bolton, Avustralyalı millî futbolcu
• 1975 - Rodrigo Santoro, Brezilyalı oyuncu
• 1976 - Aslıhan Yeltekin, Türk haberci ve sunucu
• 1977 - Hei?ar Helguson, İzlandalı millî futbolcu
• 1978 - James Corden, İngiliz aktör, komedyen, şarkıcı, yazar, yapımcı ve televizyon sunucusu
• 1978 - Jeff Stinco, Kanadalı müzisyen (Simple Plan)
• 1983 - Theo Bos, Hollandalı yol ve parkur bisikletçi
• 1984 - Ekin Türkmen, Türk oyuncu ve model
• 1984 - Lawrence Quaye, Gana asıllı Katarlı futbolcu
• 1984 - Lee Camp, İngiliz futbolcu
• 1986 - Adrian Neville, İngiliz güreşçi
• 1986 - Stephen Ireland, İrlandalı futbolcu
• 1986 - Tokushoryu Makoto, Japon sumo güreşçisi
• 1987 - Apollo Crews, Amerikalı güreşçi
• 1989 - Giacomo Bonaventura, İtalyan millî futbolcu
• 1991 - Federico Macheda, İtalyan futbolcu
• 1991 - Uğur Kaynak, Türk futbolcu
• 1994 - Astou Ndour, İspanyol basketbolcu
• 1995 - Dua Lipa, İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve model
ÖLÜMLER
• 408 - Stilicho, Romalı general (Magister militum) (d. 359)
• 1155 - Konoe, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 76. İmparatoru (d. 1139)
• 1241 - IX. Gregorius, Katolik Kilisesi'nin 178. Papası (d. 1170)
• 1280 - III. Nicolaus, Katolik Kilise'nin 188. Papası (d. 1225)
• 1350 - VI. Philippe, Fransa Kralı (d. 1293)
• 1358 - Isabella, İngiltere Kralı II. Edward'ın eşi (d. 1295)
• 1456 - II. Vladislav, Eflak Prensliği'nin Voyvodası (d. ?)
• 1485 - III. Richard, İngiltere Kralı (d. 1452)
• 1545 - Charles Brandon, İngiliz askeri lider (d. 1484)
• 1553 - John Dudley, İngiliz siyasetçi ve asker (d. 1504)
• 1652 - Jacob De la Gardie, İsveçli devlet adamı ve asker (d. 1583)
• 1791 - Johann David Michaelis, Alman teolog (d. 1717)
• 1817 - Nakşidil Sultan, Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un annesi, Valide Sultan ve I. Abdülhamit'in eşi (d. 1768)
• 1860 - Alexandre-Gabriel Decamps, Fransız ressamı (d. 1803)
• 1861 - Xianfeng, Çin'in Qing Hanedanı'nın 9. İmparatoru (d. 1831)
• 1891 - Jan Neruda, Çek yazar (d. 1834)
• 1903 - Robert Gascoyne-Cecil, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1830)
• 1904 - Kate Chopin, Amerikalı kısa öykü yazarı (d. 1851)
• 1920 - Anders Zorn, İsveçli ressam, oymacı, heykeltıraş ve fotoğrafçı (d. 1860)
• 1922 - Michael Collins, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık mücadelesi lideri (d. 1890)
• 1929 - Otto Liman von Sanders, Alman general ve Osmanlı Mareşali (d. 1855)
• 1942 - Michel Fokine, Rus koreograf ve balet (d. 1880)
• 1946 - Döme Sztójay, Macar asker, diplomat ve Macaristan Krallığı'nın Başbakanı (d. 1883) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
• 1958 - Roger Martin du Gard, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1881)
• 1966 - Erwin Komenda, Alman asıllı Avusturyalı otomobil tasarımcısı (d. 1904)
• 1972 - Orhan Seyfi Orhon, Türk şair (Beş Hececiler topluluğu üyesi) (d. 1890)
• 1974 - Jacob Bronowski, İngiliz matematikçi, biyolog, şair ve mucit (d. 1908)
• 1976 - Juscelino Kubitschek, Brezilyalı siyasetçi ve Brezilya Devlet Başkanı (d. 1902)
• 1978 - Ignazio Silone, İtalyan yazar (d. 1900)
• 1978 - Jomo Kenyatta, Kenyalı siyasetçi ve Kenya'nın ilk Başbakanı (d. 1889)
• 1985 - Turgut Uyar, Türk şair (d. 1927)
• 1986 - Celâl Bayar, Türk siyasetçi, devlet adamı ve Cumhurbaşkanı (d. 1883)
• 1989 - Huey P. Newton, Afrika-Amerikalı siyasi aktivist ve Kara Panter Partisi 'nin kurucusu (d. 1942)
• 1991 - Colleen Dewhurst, Kanada asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1924)
• 1991 - Boris Pugo, Leton asıllı Sovyet siyasetçi (d. 1937)
• 2000 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi (d. 1938)
• 2004 - Daniel Petrie, Kanadalı film yönetmeni (d. 1920)
• 2010 - Stjepan Bobek, Yugoslav futbolcu ve teknik direktör (d. 1923)
• 2010 - Michel Montignac, Fransız diyet geliştiricisi ve yazar (d. 1944)
• 2013 - Jetty Paerl, Hollanda asıllı Alman şarkıcı (d. 1921)
• 2014 - John S. Waugh, Amerikalı kimyager (d. 1929) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
• 2015 - Mariem Hassan, Batı Sahralı şarkıcı (d. 1958)
• 2015 - Ieng Thirith, Kamboçyalı politikacı (Kızıl Kmerler'in Sosyal İşler Bakanı) (d. 1921)
• 2016 - Farid Ali, Bangladeşli oyuncu (d. 1945)
• 2016 - Michael Brooks, Amerikalı basketbolcu (d. 1958)
• 2016 - Sellapan Ramanathan, Singapurlu siyasetçi ve Singapur Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı (d. 1924)
• 2017 - John Abercrombie, Amerikalı caz müzisyeni ve gitarist (d. 1944)
• 2017 - Alain Berbérian, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1953)
• 2017 - Feyyaz Berker, Türk iş adamı ve Tekfen Holding'in kurucusu (d. 1925)
• 2017 - Tony deBrum, Marshall Adaları siyasetçisi ve aktivist (d. 1945)
• 2017 - Şükrü Kızılot, Türk akademisyen ve gazeteci (d. 1958)
• 2017 - Tom Prichard, Yeni Zelandalı kriketçi (d. 1917)
• 2017 - Bülent Uluer, Türk politik eylemci, politikacı ve eski Devrimci Gençlik (Dev-Genç) Genel Başkanı (d. 1952)
• 2018 - Tullio Ilomets, Eston kimyager, tarihçi, bilim insanı ve tarihçi (d. 1921)
• 2018 - Gurudas Kamat, Hint avukat, ekonomist ve siyasetçi (d. 1954)
• 2018 - Ed King, Amerikalı rock müzisyeni ve söz yazarı (d. 1949)
• 2018 - Lazy Lester, Amerikalı blues müzisyeni (d. 1933)
• 2018 - Jesus Torbado, İspanyol yazar (d. 1943)
• 2019 - Junior Agogo, Ganalı futbolcu (d. 1979)
• 2019 - Tim Fischer, Avustralyalı siyasetçi ve diplomat (d. 1946)
• 2020 - John Bangsund, Avustralyalı bilim kurgu eleştirmeni (d. 1939)
• 2020 - Mrinal Haque, Bangladeşli heykeltıraş (d. 1958)
• 2020 - Emil Jula, Rumen futbolcu (d. 1980)
• 2020 - Karim Kamalov, Özbek siyasetçi (d. 1954)
• 2020 - Ulla Pia, Danimarkalı şarkıcı (d. 1945)