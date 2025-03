21 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedir?

21 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 21 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 21 Mart tarihinde neler oldu? 21 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 21 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

21 Mart, her yıl Down Sendromu Farkındalık Günü olarak dünya genelinde kutlanır. Bu özel gün, Down sendromu hakkında toplumsal bilinç oluşturmak, bireylerin haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir. 21 Mart tarihinin seçilme nedeni, Down sendromunun 21. kromozomun 3 kez bulunmasıyla oluşmasından kaynaklanır. Bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve sosyal projelerle Down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması ve eşit yaşam haklarının vurgulanması hedeflenir.

21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1590 - Osmanlı Devleti ve Safevî Devleti arasında, Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı.

1779 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, Aynalıkavak Antlaşması imzalandı.

1788 - ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti, yangında tamamen yandı.

1851 - Vietnam İmparatoru Tu Duc, bütün Hristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti.

1857 - Tokyo'da meydana gelen depremde, 100.000'den fazla kişi öldü.

1871 - Otto von Bismarck, Prens unvanını aldı.

1914 - Başyazarlığını Nigar Hanım'ın yaptığı "Kadınlık" adlı dergi, haftalık olarak yayımlanmaya başladı.

1918 - Tortum'un düşman işgalinden kurtuluşu.

1919 - Macaristan Sovyet Cumhuriyeti kuruldu.

1921 - Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.

1928 - Charles Lindbergh'e, ilk trans-atlantik uçuşu gerçekleştiren kişi olması dolayısıyla şeref madalyası verildi.

1935 - Şah Rıza Pehlevi, uluslararası topluluğa seslenerek; ülkesinin "Persia" olarak değil, "Aryanların ülkesi" anlamına gelen İran olarak adlandırılmasını istedi.

1937 - Tunceli'de Dersim İsyanı başladı.

21 Mart ne günü

1941 - Ankara Radyosu, yeniden Rumca yayına başladı.

1952 - 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı.

1960 - Apartheid; Sharpeville Katliamı: Güney Afrika'da polis, silahsız bir grup siyah göstericinin üzerine ateş açtı; 69 siyah öldü, 180'i de yaralandı.

1963 - Alkatraz Hapishanesi kapatıldı.

1964 - Boulanger Müzik Ödülü'nü, Türk piyanist İdil Biret kazandı.

1965 - Ranger 9, Ay'da araştırma yapmak üzere fırlatıldı.

1965 - Martin Luther King, 3200 kişilik bir grupla, insan hakları yürüyüşü için Selma, Alabama'dan Montgomery, Alabama'ya doğru yola çıktı.

1978 - Rodezya'da beyaz ırkın egemenliği sona erdi, üç siyah bakan göreve başladı.

1978 - Ankara Belediyespor kuruldu.

1979 - Atina Yüksek Mahkemesi aldığı kararla, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin, Zürih Antlaşması'nın IV. maddesine göre yasal olduğunu onayladı.

Tarihte bugün ne oldu

1980 - Jimmy Carter, ABD'nin, Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto ettiğini ve Moskova'da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Yurt sathında 8 kişi öldürüldü.

1990 - Moğolistan'da çok partili siyasi hayata geçildi.

1990 - Namibya, Güney Afrika'dan bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Nevruz kutlamalarında birçok il ve ilçede olaylar çıktı.

1992 - Van, Şırnak, Cizre ve Adana'da Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 38 kişi öldü.

1993 - Antalya'da yapılan Türk Kurultayı kutlamalarına, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel de katıldı.

2006 - Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından Twitter kuruldu.

2023 - Afganistan'da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. 12 kişi öldü, 204 kişi yaralandı.