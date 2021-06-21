21 Haziran hangi burç? İkizler mi Yengeç mi? Doğum günü 21 Haziran olanların burcu nedir? 21 Haziran yükselen burçları nedir?

Astrolojide yer alan 12 burcun kendisine ait özellikleri mevcuttur. Her burcun yükseleni ve alçalanı farklıdır. 21 Haziran doğanların burcu ne merak edildi. Peki, 21 Haziran hangi burç? 21 Haziran günü doğanların burcu hangi burçtur? 21 Haziran doğumluların burcu ne? Yirmi Bir Haziran burcu nedir? 21 Haziran yükselen burcu nedir? 21 Haziran İkizler burcu mu Yengeç burcu mu?

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KAÇ TANE BURÇ VAR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

21 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

21 Haziran İkizler burcuna aittir . 21 Haziran günü doğanların burcu İkizler burcudur. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler'dir. Bu yüzden 21 Haziran günü doğum günü olanların burcu da İkizler olmaktadır. 21 Haziran yükselen burcunuzu hesaplama sitelerinden hesaplayabilirsiniz. Çünkü doğum tarihi saatinize göre yükselen ve alçalan burç değişebiliyor.

21 Haziran günü burcu : İkizler

21 HAZİRAN İKİZLER BURCU MU YENGEÇ BURCU MU OLUYOR?

21 Haziran günü hangi burca aittir hep karıştırılmaktadır. 21 Haziran günü İkizler burcuna aittir. Fakat bazı kaynaklarda Yengeç burcuna da ait olduğu söyleniyor. Lakin İkizler burcunun özelliklerini daha fazla göstermektedir. Kısacası 21 Haziran günü burcu İkizler olarak geçmektedir. Fakat uzmanlara göre 21 Haziran günü İkizler burcunun özelliklerini gösterdiği gibi az da olsa Yengeç burcunun da özelliklerini gösterir. Çünkü bugün her iki burcun tam ortasında yer alır. 21 Haziran, İkizler burcunun son günüdür. Bir sonraki gün ise 22 Haziran gününün burcu Yengeç burcu olmaktadır.

21 HAZİRAN YÜKSELEN BURÇLARI NEDİR?

Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

21 Haziran yükselen burçları ve saatleri:

00:00 - Balık

00:30 - Balık

01:00 - Koç

01:30 - Koç

02:00 - Boğa

02:30 - Boğa

03:00 - İkizler

03:30 - İkizler

04:00 - İkizler

04:30 - İkizler

05:00 - Yengeç

05:30 - Yengeç

06:00 - Yengeç

06:30 - Yengeç

07:00 - Yengeç

07:30 - Aslan

08:00 - Aslan

08:30 - Aslan

09:00 - Aslan

09:30 - Aslan

10:00 - Başak

10:30 - Başak

11:00 - Başak

11:30 - Başak

12:00 - Başak

12:30 - Başak

13:00 - Terazi

13:30 - Terazi

14:00 - Terazi

14:30 - Terazi

15:00 - Terazi

15:30 - Akrep

16:00 - Akrep

16:30 - Akrep

17:00 - Akrep

17:30 - Akrep

18:00 - Akrep

18:30 - Yay

19:00 - Yay

19:30 - Yay

20:00 - Yay

20:30 - Yay

21:00 - Oğlak

21:30 - Oğlak

22:00 - Oğlak

22:30 - Oğlak

23:00 - Kova

23:30 - Balık

İKİZLER BURCU YILLIK BURÇ YORUMU

Mart'ta hem Mars'ın hem de Satürn'ün geri hareketi başlar. Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri harekette olacak.

Mars haritanızın 5. Evinde geri gidecek aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alanda. Bu geri gidiş 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte yalnız olanlar olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir, ilişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler oluşabilir. Olası diğer bir senaryoda eski sevgilinin peşi sıra ortaya çıkmasıdır, ama unutmamak gerekir ki retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir, adımları dikkatli atmakta yarar var.

Retro dizayn yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta.

Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara, çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Diyelim ki çocuk sahibi olmayı karar verdiniz bu tarih aralığında, düşük olma veya hamile kalınmasında zorluklar ortaya çıkabilir.

Yine kumar gibi spekülatif kazanç araçları üzücü sorunlar ortaya çıkarabilir, şansınız bu alanlarda yaver gitmeyebilir, dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra hobileriniz için ayırdığınız vakit daha da artabilir, kısaca daha fazla tembellik yapabilirsiniz. Cinsel yönden libidonuzda düşüş gözlemleyebilirsiniz.

Satürn'de Akrep burcunda geri gitmeye başlayacak

22 Temmuz'a kadar. 6. Evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz, eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 5. Evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak.

Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu tutulma zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. 16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Yengeç burcundan çıkıp artık aslan burcuna geçiş yapacak ve bu seyahat tam bir sene sürecek. 3. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar.

Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 23 Ekim'de Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise tutulmaların desteği ile bitebilirde. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.

5 Aralık'ta Mars Kova burcuna giriş yapacak ve yıl sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. harekete geçeceğiniz, insiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğuk kanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan boğa ve yükselen boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler