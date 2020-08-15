21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde Okullarda 31 Ağustos'ta başlayacak uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze devam edecek. Bakanlık, koronavirüs nedeniyle çeşitli önlemler almaya hazırlanırken ilk olarak önceliğin 1. sınıflara ve sınava girecek olan öğrencilere verilmesi planlanıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların 31 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırıldı. Ancak 21 Eylül'de başlaması planlanan eğitim döneminin nasıl şekilleneceği hem veliler hem de öğrenciler için merak konusu oldu. Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına göre okulda yüz yüze eğitime başlayacak iki öncelikli grup olacak; birinci sınıflar ve sınava girecek olan öğrenciler. Bunların dışında ders saatleri azaltılacak, ikiye ayrılan sınıflar haftada 2'şer gün okula gidecek, kalan günlerde uzaktan eğitime devam edilecek.

OKUMA YAZMA ÖĞRENECEK MİNİKLER İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞART

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; her şey yolunda giderse ilk olarak okul öncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7. sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.

İKİ GRUBA AYRILAN SINIFLAR 2'ŞER GÜN OKULA GİDECEK

Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.

ÇARŞAMBA VE PAZAR TEMİZLİK GÜNÜ

Bakanlık okulda hijyen ve güvenlik için personel alımını bu sürede arttırmayı planlıyor. Okulda sürekli hijyenle ilgili çalışmalar yapılsa da gün sonu okul dezenfekte edilse de çarşamba-pazar günleri büyük temizliğe ayrılacak. Bu günlerde tüm okul dezenfekte edilecek.

DERS SAATLERİ 30 DAKİKAYA İNECEK

Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak ana sınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor.

SINAV ÖĞRENCİLERİ CUMARTESİ DE GİDEBİLİR

Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12'nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.