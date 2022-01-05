2022 Shiba Inu, HUH Token ve Dogecoin İçin Büyük Yıl Olacak

Şu anda HUH Token'ı bilmiyor olabilirsiniz ancak 100.000 dolarlık bir yatırım ile, 2.67 bin işlemden 10 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmine ulaştı. Kısa sürede onbinlerce cüzdan sahibine ulaşan yeni projenin 3 aydaki hedefi ise bir milyon cüzdan sahibine ulaşmak.

HUH Token'ın elde ettiği bu başarı, neden bir sonraki Shiba Inu ve Dogecoin olabileceğini anlamak için yeterli gözüküyor.

HUH'ın Erken Başarısı

Pek çok kişi başarıyı arar, onu elde eder ve daha sonra onu şişeleyip başkalarına satmaya çalışır. Bununla birlikte, kripto para sektöründeki başarının güzelliği benzersizlikten geliyor ve bu, HUH Token'ın en önemli avantajlarından biri gibi görünüyor.

HUH Token, dünyanın ilk Utimeme'si olması bakımından ilgi çekici. HUH Token, meme coin'in popülaritesini bir yardımcı madeni paranın işlevselliği ile harmanlayan bir utimeme'dir. Ek olarak, Whitepaper'larında belirtildiği gibi, HUH Token'ın insani amaçları ve ayrıca HUH Nation'ın sürekli büyüyen HUH Token topluluğuna katkıda bulunabileceği bir platform olan MetHUH'u geliştirme hedefi vardır.

HUH Token, 6 Aralık Pazartesi günü, 90 binin üzerinde mevduat, yüzde 1000 pazar kazancı ve PancakeSwap'ta ilk 20'de yer alarak piyasaya oldukça başarılı bir giriş yaptı. Bu bilgi Coinmarketcap, CoinGecko ve Poocoin'in beğenilerinden de görülebiliyor. HUH Token şu an Pancakeswap ve BitForex'te takas edilebiliyor.

Kripto para tutkunlarının Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu'yu erken aşamalarında keşfettikleri gibi, kripto para birimlerine erken yatırım yapmanın büyük fırsatlar sunduğu aşikar.

HUH Token şimdi HUH Token sahiplerine, akrabalarına ve arkadaşlarına göndermelerine izin veren benzersiz bir referans kodu sağlıyor ve onlar da sahibi olurlarsa, ilk para yatırmalarında Binance jeton bonusu olarak %10 kazanıyorlar ve önemli bir satış ücreti indirimi de alacaklar.

Shiba Inu'nun Pazarlama Manevraları

Shiba Inu, dünyanın tuhaf ve yabancı göründüğü bir zamanda 2020 yazında tanıtıldı ve Shiba Inu, perakende yatırımcıların kripto para dünyasına girmesi için kolay bir yol sağladı. Shiba Inu, kripto para dünyasında son derece benzersiz bir şey yaptı: birçok büyük altcoin ile doğrudan rekabet etti ve kazandı. Shiba Inu, dünyanın en büyük altcoinlerinden biri durumunda ve popülaritesini meme yayılımı yoluyla sağladı. Shiba Inu, mükemmel medya fırtınasından yararlandı ve Shiba'yı PancakeSwap dahil olmak üzere küresel olarak ilk 20 soktu.

Shiba Inu bir meme coin'dir ve değeri popülaritesine göre değişir. Shiba Inu muazzam bir büyüme kaydetti ve HUH Token'ın istatistiklerine dayanarak, HUH Token'ın aynı gemide olabileceği öngörülüyor.

Dogecoin'in Popülerliği

Dogecoin, altcoin piyasasını kontrol ediyordu ve o zamanlar kripto para birimi endüstrisinin en iyi köpeğiydi. Bir şaka olarak başlayan kirptopara, yatırımcının gücünü kullanmak için bitcoin ve diğer altcoin'lerle rekabet etmek için tasarlandı.

Dogecoin, kripto para biriminin gelişmesi için yeni bir platform kurduğundan beri önemli ölçüde daha fazlasını yaptı ve Tiger King tabanlı kriptoparalar ve hatta bir Yüzüklerin Efendisi kriptoparası gibi birçok kisve altında çok sayıda taklitçiyi kendine çekti.

Dogecoin, Shiba Inu ve şimdi HUH Token, kripto para birimini sadece kullanamayacağınız veya toplayamayacağınız, aynı zamanda üzerinde bir ses ve etki sahibi olabileceğiniz birer proje olarak tasarlandı.

Yatırımcıların İlgisinin Altcoinler'i Etkiledi

HUH Token, Shiba Inu ve Dogecoin'in gösterdiği gibi, bireylerin ilgisi kripto para biriminin değerine katkıda bulunduğundan, kripto para dünyasındaki en değerli varlıklardan biri yatırımcılar olarak akrşımıza çıkıyor. Bu, özellikle HUH Token durumunda ve diğer altcoinlerde oldukça net bir durumdur.

Altcoin piyasasında daha fazla ağırlığınız olsa bile, mümkün olan en iyi seçimi yapmak için HUH Tokens, Shiba Inu ve Dogecoin'in web sitelerini ziyaret ederek kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak her zaman iyi bir fikirdir.

Website: https://huh.social

HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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