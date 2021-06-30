2021 LGS kaç kişi birinci oldu, 500 puan aldı? 2021 LGS 1. leri kimler, hangi şehirde? Toplam kaç birinci var?

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından kaç birinci var, kaç kişi 1. oldu merak edildi. Peki, 2021 LGS birincileri açıklandı mı? Kaç kişi 1. oldu? İşte detaylar...

Sınavlar açıklandı! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, 2021 LGS kaç kişi birinci oldu? Kaç kişi 500 puan aldı?

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr/ sayfasında açıklandı. Siteye giriş yapıp T.C. kimlik numarası ve doğum tarihinizle birlikte LGS sonuçlarına bakabilirsiniz.

2021 LGS KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU? 500 PUAN ALAN KAÇ KİŞİ VAR?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Buna göre 2021 LGS sınavında Türkiye genelinde 97 öğrenci soruların tamamını doğru çözerek 500 tam puan almıştır.

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.