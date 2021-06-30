2021 LGS kaç kişi birinci oldu, 500 puan aldı? 2021 LGS 1. leri kimler, hangi şehirde? Toplam kaç birinci var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 LGS kaç kişi birinci oldu, 500 puan aldı? 2021 LGS 1. leri kimler, hangi şehirde? Toplam kaç birinci var?

2021 LGS kaç kişi birinci oldu, 500 puan aldı? 2021 LGS 1. leri kimler, hangi şehirde? Toplam kaç birinci var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

LGS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından kaç birinci var, kaç kişi 1. oldu merak edildi. Peki, 2021 LGS birincileri açıklandı mı? Kaç kişi 1. oldu? İşte detaylar...

Sınavlar açıklandı! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, 2021 LGS kaç kişi birinci oldu? Kaç kişi 500 puan aldı?

LGS 2021 AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Sınav sonuçlarına http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr/ sayfasında açıklandı. Siteye giriş yapıp T.C. kimlik numarası ve doğum tarihinizle birlikte LGS sonuçlarına bakabilirsiniz.

2021 LGS KAÇ KİŞİ BİRİNCİ OLDU? 500 PUAN ALAN KAÇ KİŞİ VAR?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

Buna göre 2021 LGS sınavında Türkiye genelinde 97 öğrenci soruların tamamını doğru çözerek 500 tam puan almıştır.

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Mert Müldür Cüneyt Çakır Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 LGS kaç kişi birinci oldu, 500 puan aldı? 2021 LGS 1. leri kimler, hangi şehirde? Toplam kaç birinci var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:49:20. #1.16#

title