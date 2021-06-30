2021 LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! 30 Haziran 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı!
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2021 LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! 30 Haziran 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı!

2021 LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! 30 Haziran 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı!
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LGS sonuçları son dakika gelişmesi olarak açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden Liselere Giriş Sınavı sınav sonuçları açıklandı. İşte LGS sorgulama ekranı! Liselere Giriş Sınavı sonuç sorgulama sayfası! Sınav sonuçlarına hangi siteden bakılır? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçları açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak açıklanan sınav sonuçlarını öğrenciler LGS sonuç sorgulama ekranından öğrenebilirler. LGS açıklandı! İşte, LGS sonuç sorgulama ekranı!

LGS 2021 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav sonuçları "http://sonuc.meb.gov.tr/" internet adresinden açıklandı.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! 30 Haziran 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı!

SINAVA KATILIM YÜZDE 83

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

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2021 LGS açıklandı! LGS sonuç sorgulama ekranı! 30 Haziran 2021 Liselere Giriş Sınavı sonuçları açıklandı! - Haberler
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