2021 Kandil günleri ne zaman? Kandil günleri ve tarihleri (Diyanet)

Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde kandil tarihleri yer alıyor. İslam aleminde sırasıyla Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandilleri idrak ediyor. Üç ayların içerisinde bulunduğumuz bu tarihler Müslümanlar için büyük önem teşkil ediyor. Peki 2021 Kandil günleri ne zaman? Kandil günleri ve tarihleri (Diyanet)

2021 Kandil günleri ne zaman? 2021 dini günler takvimi sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında duyuruldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda müslümanlar kandil günlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edip dua ederek ve namaz kılarak karşılayacak. Kandil günleri ve tarihleri (Diyanet)

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Allah'ın kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı aylar ve geceler mübarek kılınmıştır. Üç aylarda rahmet dalgalarının arttığı, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğu bir ay olan üç aylar, 13 Şubat tarihinde Recep ayı ile başladı. Şaban ve Ramazan ayı ile devam edecek.

Recep Ayı, 13 Şubat - 10 Mart 2021

Şaban Ayı, 14 Mart - 27 Mart 2021

Ramazan Ayı, 13 Nisan - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında sona erecek.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ