2021'in en iyi ücretsiz Android yarış oyunları

Oyun oynamak oldukça rahatlatıcı bir eylem. Yolda, boş vakitlerde ya da bir yere oturduğunuzda oyun oynamak isteyenler için ücretsiz yarış oyunlarını araştırdık. Mobil oyuncular tarafından Google Play Store'da üzerinden oynanabilecek en iyi ücretsiz Android yarış oyunlarını listedik. Ayrıntılar haberin devamında...

Oyun sektörünün gelişmesiyle artık telefonlarımızdan rahatlıkla oyun deneyimlerinden yararlanabiliyoruz. Biz de sizler için Google Play Store üzerinden indirerek oynayabileceğiniz 2021 yılının en iyi yarış oyunlarını listedik.

ANDROID ÜCRETSİZ YARIŞ OYUNLARI

En popüler yarış oyunlarını ve ücretsiz olanları sizler için derledik.

Ayın ücretsiz Android oyunu: Pew Pew Canlı

PewPew Canlı

PewPew Live , hızlı tempolu oynanışı ve canlı vektör tarzı grafikleriyle bir dizi retro oyunu kaşındırıyor. Özünde, düşman düşmanlarla dolu klostrofobik bir arenada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmayı hedeflediğiniz için Geometri Savaşları ve Robotron'u yansıtan ikiz çubuklu bir nişancı oyunudur.

Ancak PewPew Live, bu temel önermeyi anlamlı derecede farklı beş oyun moduna genişletir. Bir tanesi klasik arcade oyunu olan Asteroids üzerine inşa edilmiştir. Bir diğeri, birden fazla ölümcül nesne arasında dokunduğunuz için el becerinizi tetik parmağınızdan daha fazla test etmenizi sağlar.

Bu modlardan biri tek başına oyunu tavsiye etmek için yeterli olacaktır. Ücretsiz olarak beş eşit derecede güçlü meydan okumaya sahip olmanız, PewPew Live'ı Android'in en kaçırılamaz ücretsiz oyunlarından birine dönüştürür.

EN İYİ ÜCRETSİZ YARIŞ OYUNLARI

Beach Buggy Racing 2 (Plaj Buggy Yarışı 2)

Beach Buggy Racing 2 , yüksek oktanlı bir kart yarışçısıdır. Gerçeğe uygun şekilde, cılız araç kemerleriniz, ateş püskürten ejderhalarla ortaçağ kalelerinden dinozorlarla dolu antik bir dünyaya ve zıplayabileceğiniz devasa deniz yaratıklarına kadar her şeyi alarak, hayattan daha büyük pistler boyunca.

Doğal olarak, amacınız sadece iki turda önce damalı bayrağa ulaşmaktır. Bunu yapmak için, kısayollar bulmalı ve rakipleri bir buz bloğuna dönüştürebilen, onları cennete fırlatan ve çok daha fazlasını yapabilen güçlendiricilerden yararlanmalısınız.

Ne yazık ki lig yok ve Beach Buggy Racing 2 size herhangi bir zamanda yalnızca iki yarış seçeneği sunuyor. Ancak zorlama döngüsü son derece güçlü, yükseltme/ kilit açma yolu makul ve yarış eylemi Android'deki en iyilerden bazıları.

Disc Drivin '2 (Disk Sürücüsü 2)

Disc Drivin '2 , muhtemelen birisi disk iteleme panosunu Mario Kart olarak yeniden tasarladığında ve web tabanlı çok oyunculu yarışmalar için bu tuhaf karışımı çevrimiçi hale getirdiğinde yaratılan sıra tabanlı sürüş oyunudur.

Sıra tabanlı bir yarışçı kavramı çılgınca ve işe yaramıyor, ama gerçekten işe yarıyor. Küçük diskinizi uzayda asılı duran parkurlara doğru ittiğinizde, rakibinize doğru yaklaştıkça gerilim artar. Kestirmelerde ustalaşmayı, geçmiş tehlikeleri atlamayı ve ayrıca küçük diskinize sağlanan bonus güçlerden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı öğreneceksiniz.

Android'deki en iyi mobil yarışçılardan birinin bir madeni parayı bir yarış pistinde gezdirmek olduğunu düşünmek saçma, ama işte orada. Bunu kaçırma tehlikede.

Asfalt 9: Efsaneler

Asphalt 9: Legends , öncekiler gibi, kesinlikle nitro-mutlu, arcade yarışlarında hayattan daha büyük bir yaklaşım. Sizi çılgın hızlarda kuşatıyor, düzenli olarak havaya uçuyor, arabanız dönüyor ve araba sigorta şirketinizin poliçe belgelerinizi öfkeyle yırtmasına neden olacak şekilde fırlatıyor.

Bu yarışçı ayrıca, kontrolleri yönlendirmeniz gerekmeyecek şekilde düzene sokarak kendini farklılaştırır. Araba, şeritler arasında geçiş yaparken ve hızlanma ve sürüklenme gibi zamanlama eylemleriyle raylar üzerinde hareket eder. Bu indirgeyici gelebilir, ancak bu yarış hissini azaltmıyor, size zamanlamaya keskin bir odaklanma hissi veriyor ve gerçekten istiyorsanız manuel bir seçenek var.

Bir Asfalt oyunu olarak, biraz eziyet var, ancak bu, Android'deki en tuhaf ve göz kamaştırıcı arcade yarışına dalmış olmanızla dengeleniyor.

Carmageddon

Carmageddon , PC oyunlarının geçmişinden bir patlama. Bir yarışçı kılığına giriyor, ancak çoğu zaman av avı yapıyormuşsunuz gibi hissediyor - hızlanan metal bir takım elbise içinde olsa da.

Oyunun serbest biçimli 'arenaları' distopik bir gelecekte yol ağlarıdır. İnsanlar ve inekler pervasızca ortalıkta dolanırken, dengesiz sürücüler birbirlerini parçalara ayırıyor. Zaferler, turları tamamlama, tüm rakiplerinizi mahvetme veya çevredeki her canlıyı biçme yoluyla elde edilir.

1990'larda bu, Carmageddon'un bazı ülkelerde yasaklanması açısından şok ediciydi. Bugün lo-fi şiddeti tuhaf görünüyor. Ancak oyunun içten içe mizahı hayatta kalıyor, zıplayan fiziğin yanında güzelce oturuyor, çılgın yarışlar ve yollarını geçerseniz sizi unutmaya çalışan deli polisler.

Asfalt 8: Havadan

Asphalt 8: Airborne , gerçekçiliğe üstünkörü bir bakış atan yüksek oktanlı bir yarışçıdır. Daha sonra, böylesine önemsiz bir meseleyle uğraşmamaya karar verdi ve şanlı nitronun gücü altında çılgın hızlarda yürümenin daha çok tercih edileceğine karar verdi, bu da arabanızı sık sık havaya uçuruyor.

Öyleyse simülasyon kalabalığı için değil, ama bu yarışçı diğer herkes için mükemmel. Hayattan daha büyük dallı kurslar - gerçek dünyadaki konumlara hiper-gerçek yaklaşımlar - çılgın ve heyecan verici. Çakıl tuzaklarıyla çevrili sıkıcı bir pistin etrafında tur atmak yerine, roket fırlatma alanlarında patlar ve volkanları ateşlersiniz.

Dezavantajları var - alaycı IAP'ler ve zamanlayıcılar, bu aksi halde şık yarışçının stillerine muazzam bir komedi kuyruğu kaynaklıyor. Ancak baş döndürücü hız, havada namlu atışları ve bolca kahkaha için bu yarışçıyı yenmek zor.

One Tap Rally (Tek Dokunuşla Ralli)

Bu oyun, otomatik koşucuların platform oyunları için yaptıklarını yarışmak için yapar. One Tap Rally , arabanız otomatik olarak yönlendirilirken hızlanmak ve serbest bırakmak için ekrana basarak tek bir parmakla kontrol edilir. Amaç, parkurun kenarlarına vurmamaktır çünkü bu sizi yavaşlatır.

Kazanın ve sıralamada yukarı çıkın, ardından daha sert, daha hızlı bir rakiple oynayın. Düzgün bir dokunuşla, söz konusu rakipler, diğer oyuncuların gerçek dünyadaki girişimlerinin zamana göre sıralanmış kayıtlarıdır.

Temelde, bu, slotlar olmadan, slot yarışına dijital bir yaklaşımdır. Ancak, hız ve stratejinin karışımı, makul bir parça yelpazesiyle birlikte, basit kontrolleri unutmanıza neden olur. Bir şey olursa, odak noktasını parça düzenlerini öğrenmeye ve keskin zamanlamaya kaydırarak bir nimet haline gelirler. En iyi şeyler.