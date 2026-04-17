Yüzlerce kişinin katıldığı yasa dışı sokak yarışı kenti karıştırdı

ABD’nin Atlanta kentinde gece yarısı yüzlerce kişinin katıldığı yasa dışı sokak yarışı ortalığı karıştırdı. Araçlarla drift ve tehlikeli manevralar yapılırken yollar trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti, kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, silahlar ele geçirildi ve araçlara el konuldu.

ABD’nin Atlanta kentinde gece yarısı bir kavşakta toplanan yüzlerce kişi, yasa dışı sokak yarışıyla ortalığı karıştırdı. Genç sürücüler, araçlarıyla drift atıp “donut” olarak bilinen tehlikeli manevralar yaparken, yolları da trafiğe kapattı.

Atlanta Polis Departmanı, saat 01.30 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye ekip sevk etti. Olay yerine ulaşan polis, yaklaşık 200 kişinin katıldığı büyük bir kalabalığın araçlarla tehlikeli sürüşler yaptığını ve yolu diğer sürücülere kapattığını tespit etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ait görüntülerde, kalabalığın kavşağın etrafında çember oluşturduğu ve cep telefonlarıyla yarışları kayda aldığı görüldü. Araçların yüksek hızda geçerek yolda lastik izleri bıraktığı anlar dikkat çekti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polislerin müdahalesiyle birlikte bazı şüphelilerin araçlarıyla kaçtığı, bazılarının ise yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde bir polisin şüpheliye “Dur yoksa elektroşok cihazı kullanırım” diye bağırdığı ve ardından şahsı yakalayarak gözaltına aldığı anlar yer aldı. Ekipler ayrıca iki aracı durdurarak içindeki şüphelileri gözaltına aldı.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin yaşlarının 15 ile 25 arasında değiştiği açıklandı. Çok sayıda trafik ihlaliyle suçlanan kişiler hakkında işlem başlatıldı. Olay yerinde ayrıca çeşitli ateşli silahların ele geçirildiği ve bazı araçlara el konulduğu bildirildi.

“TOLERE EDİLMEYECEK”

Atlanta Polis Departmanı, yasa dışı sokak yarışlarına karşı sert mesaj verdi. Yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin kesinlikle tolere edilmeyeceği ve katılan herkesin yakalanarak cezalandırılacağı vurgulandı.

