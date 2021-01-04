2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlar netleşmiştir. Peki 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor? Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

2021 HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ MAAŞI PROSMOSYONU VERİYOR?

10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri şubat ayında maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacaklar.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR:

NOT: Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5,75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEMESİ NEDİR?

2007/21 sayılı genelgeye göre promosyon ödemesi yalnızca memurlara yapılıyordu. Genelgede emekli ibaresi geçmediği için bu imkandan emekliler yararlanamıyordu. Ancak yapılan düzenleme ile emeklilere de promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Yani bu bağlamda yapılan ödemeler yasal bir dayanağa bağlanmış oldu. Bu sebeple bankalar ile protokol imzalandı. Yeni emekliler de bu imkandan yararlanabiliyor. Ödemelerin yapılabilmesi için kişinin mevcut bankadan maaş alması gerekiyor. Maaşını bu bankaya taşıyanlar için ise 3 yıl süre ile banka değiştirmemeleri şartı konuluyor. Bu şartı sağlayan emeklilere maaş tutarlarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL olmak üzere ödemeler yapılıyor. Bu bankalar emeklilerin maaş aldıkları bankaların yüzde 95,5 oranına denk gelmektedir. Ancak emekli maaşınızı taşıyarak siz de bu imkandan yararlanabilirsiniz. Protokole göre ödeme yapılan bankalar;

Ziraat Bankası

Garanti Bankası

İş Bankası

Akbank

Yapı Kredi

İNG Bank

Burgan Bank

Yapı Kredi bankası

Türk Ekonomi Bankası

Fibabanka

Halkbank

Denizbank

HSCB

Finansbank

Şekerbank

PTT'dir. Ancak bu bankaların yanı sıra protokole katılım bankalarının da dahil edilmesi bekleniyor. Protokole dahil edilen bankalar da 2020 promosyon ödemelerine başlamıştı. Bankalar bu anlamda birbirleri ile yarışır durumdalar. Promosyon maaş alınan bankaya göre ödendiği için, maaş taşıma işleminin yapılması durumunda emeklilere farklı imkanlar da sunuluyor.

Kaynak/Hürriyet