2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 Öğretmen, emekli, polis, hemşire ve imamların memur maaşı zammı detayları

2020 yılının son aylarına girilmesiyle birlikte 2021'de emeklilere yapılacak maaş zammı konuşulmaya başladı. Yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alacaklar. 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 Öğretmen, emekli, polis, hemşire ve imamların memur maaşı zammı detayları

2020 yılının son aylarına girilmesiyle birlikte 2021'de emeklilere yapılacak maaş zammı konuşulmaya başladı. Yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler, yıl başında memur ve memur emeklileri yüzde 3 zam artı yüzde 0.5 enflasyon farkıyla, SGK ve Bağ-Kur emeklileri de toplam yüzde4.5 olacağı tahmin ediliyor. Peki 2020 yılının son aylarına girilmesiyle birlikte 2021'de emeklilere yapılacak maaş zammı konuşulmaya başladı. Yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alacaklar. 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 Öğretmen, emekli, polis, hemşire ve imamların memur maaşı zammı detayları

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3'lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 oranında zam alacak.

KASIM AYI ENSFLASYON ORANI DA AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer almıştı. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN TÜFE 10.5 OLURSA

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı YEP'te 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak açıklandı. Bu yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5.75 gerçekleşmişti. Yıllık yüzde 10.5'lik TÜFE tahmininin tutması için ikinci 6 ayda TÜFE'de yüzde 4.5 oranında artış gerçekleşmesi gerekiyor.

Bu tahminin tutması, yani yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşmesi, hem SGK ve eski Bağ-Kur emeklilerinin 2021'in ilk 6 ayında alacağı toplam zammı, hem de memur ve memur emeklilerinin yıl başında alacağı enflasyon farkı oranını netleştirmiş olacak.

2021 MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Polis, hemşire, düz memur, öğretmen, imam, kamu görevlisi, düz memur gibi devlet kadrosunda çalışan memurlara yüzde 3 oranında maaş zammı uygulanacak. Emekli memurlar ve çalışan memurlar ile ilgili olarak yürütülen 2019 yılı 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre; 2020 ve 2021 yılı birçok özlük hakkı ve maaş zam oranları belirlenerek alınan kararlar imza altına alınmıştı. Ocak 2021 memur maaşlarına enflasyon oranı ekleyebilmek için, açıklanan enflasyon oranlarının şu an içinde bulunduğumuz 2021 ikinci altı aylık diliminde yüzde 3'ten daha fazla açıklanması gerekiyor. Toplu sözleşme gereğince hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için %3 + %3 oranında zam yapılması ilan edilmiş ve imzalanmıştı. Buna duruma göre, 2020'nin ikinci yarısındaki açıklanan enflasyon oranı yüzde 4.49 olarak da gerçekleşebilir. Emekli ve memurların bu hesaba göre 2021 Ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 3.49 olacak gibi görünüyor.

2021 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur emeklisi ve memurların yapılan yüzde 3'lük artışa ek olarak yüzde 0.62 farkı çıktığı görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 4 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.62 olma ihtimali duruyor. Memur maaş zammının açıklanması için son olarak 2 veri kaldı. 3 Ocak 2021'de açıklanacak enflasyon oranı ile milyonlarca emekli ve memurun zam oranı belirlenecek. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak. Peki memur zamları nelerden etkileniyor?

2021 EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 3 ARTI 0.5 ZAM

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. YEP'teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak önce yüzde 3'lük normal sözleşme zammı yapılacak.

Bu yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 4.5 gerçekleşeceği var sayımıyla da bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 oranında enflasyon farkı ödenecek. Böylece en düşük memur maaşı toplam yüzde 3.5 zamla 3 bin 812 liradan 3 bin 945 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 717 liradan 2 bin 812 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

En düşük esnaf emeklisi aylığı bu tahmine göre bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak.2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek?

EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL:

En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek?

MEMURA EN AZ 3.882 TL:

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak?

527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.?

DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.