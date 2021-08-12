2021 DGS Sonuçları Açıklandı

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları açıklandı.

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır. Hangi önlisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Önlisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların önce mezuniyet alanları tablosunu incelemeleri ve mezuniyet alanlarına uygun tercih yapmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. 2021 DGS tercihlerinde listenizde yer alacak programlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

2021 tercihlerinde Beykoz Üniversitesi'ne dikey geçiş yapılabilecek lisans programları, kontenjanları, öğrenim ücretleri ve burs olanakları aşağıdaki gibidir. Üniversitemizin %50 indirimli kontenjanlarına ilk 5 tercihte yerleşerek kayıt olan öğrencilere %25 tercih bursu uygulanmaktadır. Beykoz Üniversitesi meslek yüksekokulları önlisans programlarından mezun öğrenciler tercih bursuna ek olarak %20 burstan faydalanabilirler.

Beykoz Üniversitesi Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 2021 Kodu

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Puan Türü

Kontenjan

Lisans Alan Kodu

2020 En Küçük Puan

2020 En Büyük Puan

%50 İndirimli

Öğrenim Ücreti*

İlk 5 Tercihe

%25 Tercih Burslu

Öğrenim Ücreti*

200810019

İşletme (Burslu)

EA

1

3226

244, 12388

244, 12388

a‚º0

a‚º0

200851539

İşletme (%50 İndirimli)

EA

2

3226

222, 30055

230, 62999

a‚º20. 000

a‚º15. 000

200810028

İşletme (İngilizce) (Burslu)

EA

1

3226

232, 75101

232, 75101

a‚º0

a‚º0

200851541

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

3226

209, 38788

210, 02247

a‚º20. 000

a‚º15. 000

200810037

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

EA

1

8222

243, 42043

243, 42043

a‚º0

a‚º0

200851543

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

8222

225, 79924

239, 46001

a‚º20. 000

a‚º15. 000

200851601

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

EA

1

5131

231, 17852

231, 17852

a‚º0

a‚º0

200851602

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

5131

196, 30526

206, 35978

a‚º20. 000

a‚º15. 000

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 200851517

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

SAY

1

3124

---

---

a‚º0

a‚º0

200851519

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

4

3124

---

---

a‚º25. 000

a‚º18. 750

200851520

Mimarlık (Burslu)

SAY

1

3263

292, 34041

292, 34041

a‚º0

a‚º0

200851522

Mimarlık (%50 İndirimli)

SAY

2

3263

271, 37098

273, 35642

a‚º25. 000

a‚º18. 750

200851578

Yazılım Mühendisliği (Burslu)

SAY

1

5134

---

---

a‚º0

a‚º0

200851580

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

SAY

3

5134

---

---

a‚º25. 000

a‚º18. 750

Sanat ve Tasarım Fakültesi 200851590

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

SÖZ

1

7152

---

---

a‚º0

a‚º0

200851592

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

SÖZ

3

7152

---

---

a‚º20. 000

a‚º15. 000

200851523

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

SÖZ

1

5108

277, 00114

277, 00114

a‚º0

a‚º0

200851525

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

SÖZ

5

5108

193, 35443

255, 15349

a‚º30. 000

a‚º22. 500

200851597

Grafik Tasarımı (Burslu)

EA

1

7162

249, 85118

249, 85118

a‚º0

a‚º0

200851598

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)

EA

2

7162

209, 92472

227, 76425

a‚º20. 000

a‚º15. 000

200851529

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

SÖZ

1

5111

257, 29198

257, 29198

a‚º0

a‚º0

200851531

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

SÖZ

2

5111

193, 70937

247, 15994

a‚º17. 500

a‚º13. 125

200851532

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

EA

1

3212

248, 75729

248, 75729

a‚º0

a‚º0

200851534

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

EA

5

3212

227, 05050

237, 70622

a‚º30. 000

a‚º22. 500

200851581

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

SÖZ

1

3287

---

---

a‚º0

a‚º0

200851583

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

SÖZ

3

3287

---

---

a‚º22. 500

a‚º16. 875

Sivil Havacılık Yüksekokulu 200810073

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

EA

1

9428

254, 21595

254, 21595

a‚º0

a‚º0

200810082

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

9428

210, 07149

213, 25593

a‚º25. 000

a‚º18. 750

Sosyal Bilimler Fakültesi 200851535

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

EA

1

3315

---

---

a‚º0

a‚º0

200851537

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

3315

---

---

a‚º17. 500

a‚º13. 125

*Öğrenim ücretlerine KDV dahil değildir.

İlk kez DGS ile öğrenci alacak programların en küçük ve en büyük puanları belirtilmemiştir.

Öğrenim ücretleri aşağıdaki koşullarda taksitle ödenebilir.

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Kaynak: Habermetre