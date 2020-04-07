2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı önemi nedir?
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Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi, Dini, Güncel

2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı önemi nedir?

Ramazan, İslamiyette mübarek üç ayların sonuncusudur. Recep ve Şaban ayının ardından Ramazan ayı oruç tutularak geçirilir. Kutsal Ramamazan ayı aynı zamanda içinde Kadir gecesini de barındırır. Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı ay olarak bilinir. Ramazan ne zaman 2020? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı.

07.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:30
2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı önemi nedir?

Diyanet takvimine göre Ramazan başlangıcı. Ramazan ayının hemen sonrasında Ramazan bayramı idrak edilir. Peki, Kadir gecesi hangi gün? Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir gecesi, Kur'an'da, 'bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde geçer. Mübarek Ramazan'da, Müslüman alemi bir ay boyunca oruç tutarak ibadet eder. Sahur vaktinde niyetler edilerek başlanan oruç, akşam ezanında kurulan iftar sofralarıyla da açılmış olur. Ramazan ayı, Ramazan bayramı hakkında detaylar haberimizde.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Onbir ayın sultanı Ramazan, 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü başlamış olacak. Buna göre ilk oruç, 23 Nisan Cuma'yı , 24 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılan sahurla başlamış olacak. İslam'ın beş şartından biri olan oruç, Ramazan'da bir ay boyunca tutulur. Ardından Ramazan bayramı ile Ramazan ayı uğurlanır.

2020 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı önemi nedir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Hicrî takvime göre 9. ayda gerçekleşecek Ramazan ayı içerisinde, Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi yer alır. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. 2020 yılında ise Kadir gecesi 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

Diyanet 2020 dini günler takvimi...

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslamiyette, Hz. Muhammed (s.a.v)'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, Müslümanlarca oruç tutulan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.

Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık (imsak ve iftar) arasında yemek-içmek Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak Müslümanlara emredilmiştir.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Onbir ayın sultanı Ramazan'da tutulan bir aylık oruç sonrası Msülüman alemi Ramazan bayramını sevdikleri ve yakınlarıyla kutlar. 2020 yılında Mayıs ayına denk gelen Ramazan (Şeker) Bayramı arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün - 24 Mayıs Pazar 2020

Ramazan Bayramı 2. gün - 25 Mayıs Pazartesi 2020

Ramazan Bayramı 3. gün - 26 Mayıs Salı 2020

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