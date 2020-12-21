2020 Kışı ve Çifte Gezegen saat kaçta buluşacak? Doodle olan çifte gezegen nedir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu nerelerde görülür?

Jüpiter Satürn buluşması Google'da doodle oldu ve tüm dünyada dikkatleri üzerine topladı! Peki jüpiter satürn buluşması ne anlama geliyor? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen ne zaman, saat kaçta buluşacak? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen Doodle nedir?

2020 Kışı ve Çifte Gezegen Doodle tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkıt. 21 Aralık'a özel yapılan tasarım sonrası ziyaretçiler, 21 Aralık Jüpiter ve Satürn buluşması ne zaman, saat kaçta olacak, merak etti.

2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN DOODLE NEDİR?

Google'ın tarihi kişilikleri, doğa olaylarını ve çeşitli etkinlikleri anmak amacıyla arama motoru üzerinde yaptığı değişiklikler Doodle olarak adlandırılıyor. 21 Aralık Pazartesi de hem astrolojik olarak tarihi bir gün olması hem de mevsimsel değişiklikler nedeniyle Google tarafından önemli bir gün olarak kabul gördü.

21 ARALIK JÜPİTER VE SATÜRN KAVUŞUMU SAAT KAÇTA OLACAK?

Bu sene 21 Aralık, kuzey yarımkürede sadece yılın en uzun gecesi olmakla kalmayacak. Gaz devi Jüpiter ile Satürn, 21 Aralık'ın gün batımında dünyanın gökyüzünde birbirlerine yaklaşacak ve çift gezegen gibi gözükecek. Yaşanacak bu olay Orta Çağ'dan sonra ilk kez yaşanacak.

"Satürn ve Jüpitern kavuşumu" olarak adlandırılan buluşma 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

21 ARALIK EN UZUN GECE: GECE GÜNDÜZ SAATLERİ

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

21 Aralık'ta Güneş sistemindeki en büyük iki gezegen olan Jüpiter ve Satürn 800 yıl sonra biribirine en yakın konuma gelerek tek bir yıldız gibi parlayacak. 'Kavuşum' olarak bilinen fenomen, dünyanın herhangi bir yerinden seyredilebilecek fakat Ekvator bölgesinden daha rahat izlenebilecek.

Satürn ve Jüpiter'in çok nadir gözlemlenebilen pozisyonunda, iki gezegenin arasında 'Ay'ın genişliği kadar mesafe varmış gibi duracak. Gerçekte ise iki gezegen birbirinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Ancak yörüngelerindeki farklılıklar nedeniyle gezegenler yan yana görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi, iki gezegeni ve sistemimizdeki en büyük uydulardan birkaçını 21 Aralık akşamı aynı görüş alanında seyredebilecek.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.