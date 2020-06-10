2020 Haziran normalleşme takvimi haberleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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2020 Haziran normalleşme takvimi haberleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

2020 Haziran normalleşme takvimi haberleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
10.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:12

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Ayrıca 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasında da düzenlemeye gidildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, detaylar!

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ile 18 yaş ve altındakilere güzel haberi verdi. Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kalkmıştır" ifadelerini kullandı.

2020 Haziran normalleşme takvimi haberleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı 18 yaş alt sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

2020 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ HABERLERİ

Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni kararlar şu şekilde:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir. Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecektir"

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