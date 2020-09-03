2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması
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2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması

2020 yılı içerisinde güncel dünya nüfusu çok merak ediliyor. Dünyanın nüfusu her geçen gün daha da artmaktadır. 2000'li yılların başında 6 milyar olan dünya nüfusu şuanda 8 milyara kadar çıkmıştır. Peki güncel dünya nüfusu sayısı kaçtır? Dünyada kaç insan yaşıyor? Dünya nüfusu kaç milyar? Kadın ve erkek sayısı kaç? Doğum ve ölüm sayısı kaç?

2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması
03.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:34

Dünya çapında doğumların sayısı ölümlerden daha fazladır. Haliyle dünyanın nüfusu her geçen gün artmaktadır. Peki 2020 güncel dünya nüfusu kaçtır, dünyada kaç insan var, dünyadaki ülkelerin nüfus sıralaması, dünya nüfusu ne kadar, kaç milyar kişi yaşıyor?

DÜNYA NÜFUSU NEDİR?

Dünya nüfusu veya dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını vermektedir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu günümüzde 7,78 milyarı geçmiştir.

Yapılan araştırmalara göre dünyada şimdiye kadar yaklaşık 110 milyar insan doğmuştur. Zamanla doğum ve ölümler olmuş ve şuanda canlı olarak yaşayan insan sayısının 8 milyara yaklaştığı hesaplanmıştır. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

DÜNYA NÜFUSU NASIL HESAPLANIR?

Dünya nüfusu tüm ülkelerin kendi verilerinin toplamına göre hesaplanmaktadır. Mesela İngiltere yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor, Türkiye yönetimi kendi ülkesinin nüfusunu hesaplıyor vb. bu şekilde tüm ülkeler kendi değerlerini hesaplıyor ve en sonunda hepsi toplanıyor böylelikle dünya nüfusu ortaya çıkmış oluyor. En güncel verilere vikipedi ve worldometers adreslerinden ulaşabilirsiniz.

2020 DÜNYA NÜFUSU KAÇTIR?

2020 Dünya Nüfusu Kaç Milyardır :7.809.297.312 (7 milyar 809 milyon 297 bin 312)

2020 Eylül ayı itibariyle dünyanın güncel nüfusu 7.809.297.312 olarak hesaplanmıştır. Yani yazıyla yazarsak dünyanın toplam nüfusu güncel olarak "Yedi milyar sekiz yüz dokuz milyon iki yüz doksan yedi bin üç yüz on iki" kişidir. Güncel verilere worldometers sitesinden ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak dünyada 2020 yılında doğanlar ve ölenlerin sayısı aşağıdaki gibidir.

2020 yılında doğanların sayısı (Bugüne kadar) : 94.609.582 (94 milyon 609 bin 582)

2020 yılında ölenlerin sayısı (Bugüne kadar) : 39.719.414 (39 milyon 719 bin 414)

2020 YILI GÜNCEL DÜNYA NÜFUSU KAÇ MİLYAR OLMUŞTUR?

2020 yılındaki güncel dünya nüfusu 7.8 milyar civarında olmuştur. Tam sayısı yaklaşık 7.809.297.312 civarındadır. Bu sayının önümüzdeki seneler 8 milyar olması bekleniyor.

Güncel dünya nüfusu : 7.8 milyar

3 Eylül 2020 Perşembe günü itibariyle dünya nüfusu 7.8 milyar civarında seyretmektedir. Trükiye'nin nüfusu ise güncel verilere göre 84 milyon olmuştur. Fakat Ocak ayındaki sayımlara göre bu sayı 83 milyondur.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL NÜFUSU KAÇTIR?

Türkiye'nin nüfusu : 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997)

Türkiye'nin erkek nüfusu : 41.721.136 (41 milyon 721 bin 136)

Türkiye'nin kadın nüfusu : 41.433.861 (41 milyon 433 bin 861)

2020 yılı güncel nüfus sayımlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusu 83.154.997 (83 milyon 154 bin 997) kişi olarak hesaplanmıştır.

2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması
Güncel dünya nüfusu kaçtır

NÜFUSLARINA GÖRE ÜLKELER SIRALAMASI

Eylül 2020 yılı itibariyle dünyanın en kalabalık ilk 50 ülkesi aşağıdaki gibidir.

  1. Çin 2020 güncel nüfusu : 1.439.254.046
  2. Hindistan 2020 güncel nüfusu : 1.380.004.385
  3. ABD 2020 güncel nüfusu : 331.002.651
  4. Endonezya 2020 güncel nüfusu : 273.523.615
  5. Pakistan 2020 güncel nüfusu : 220.892.340
  6. Brezilya 2020 güncel nüfusu : 212.559.417
  7. Nijerya 2020 güncel nüfusu : 206.139.589
  8. Bangladeş 2020 güncel nüfusu : 164.689.815
  9. Rusya 2020 güncel nüfusu : 145.934.862
  10. Meksika 2020 güncel nüfusu : 128.932.104
  11. Japonya 2020 güncel nüfusu : 126.476.591
  12. Etiyopya 2020 güncel nüfusu : 114.963.383
  13. Filipinler 2020 güncel nüfusu : 109.581.078
  14. Mısır 2020 güncel nüfusu : 102.334.404
  15. Vietnam 2020 güncel nüfusu : 97.338.984
  16. Kongo DC 2020 güncel nüfusu : 89.561.403
  17. İran 2020 güncel nüfusu : 83.415.638
  18. Türkiye 2020 güncel nüfusu : 83.154.997
  19. Almanya 2020 güncel nüfusu : 83.149.300
  20. Birleşik Krallık 2020 güncel nüfusu : 67.886.011
  21. Fransa 2020 güncel nüfusu : 67.075.000
  22. Tayland 2020 güncel nüfusu : 66.501.015
  23. İtalya 2020 güncel nüfusu : 60.461.826
  24. Tanzanya 2020 güncel nüfusu : 59.734.218
  25. Güney Afrika 2020 güncel nüfusu : 59.308.690
  26. Myanmar 2020 güncel nüfusu : 54.409.800
  27. Kenya 2020 güncel nüfusu : 53.771.296
  28. Güney Kore 2020 güncel nüfusu : 51.280.665
  29. Kolombiya 2020 güncel nüfusu : 50.882.891
  30. İspanya 2020 güncel nüfusu : 47.100.396
  31. Uganda 2020 güncel nüfusu : 45.741.007
  32. Arjantin 2020 güncel nüfusu : 45.195.774
  33. Cezayir 2020 güncel nüfusu : 43.851.044
  34. Sudan 2020 güncel nüfusu : 43.849.269
  35. Ukrayna 2020 güncel nüfusu : 43.733.762
  36. Irak 2020 güncel nüfusu : 40.222.493
  37. Afganistan 2020 güncel nüfusu : 38.928.346
  38. Polonya 2020 güncel nüfusu : 37.846.611
  39. Kanada 2020 güncel nüfusu : 37.742.154
  40. Fas 2020 güncel nüfusu : 36.910.560
  41. Suudi Arabistan 2020 güncel nüfusu : 34.813.871
  42. Özbekistan 2020 güncel nüfusu : 34.100.100
  43. Peru 2020 güncel nüfusu : 32.971.854
  44. Angola 2020 güncel nüfusu : 32.866.272
  45. Malezya 2020 güncel nüfusu : 32.365.999
  46. Mozambik 2020 güncel nüfusu : 31.255.435
  47. Gana 2020 güncel nüfusu : 31.072.940
  48. Yemen 2020 güncel nüfusu : 29.825.964
  49. Nepal 2020 güncel nüfusu : 29.136.808
  50. Venezuela 2020 güncel nüfusu : 28.435.940

Listeye göre dünyanın en çok nüfusu bulunan ilk 10 ülkesi: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Pakistan, Brezilya, Nijerya, Bangladeş, Rusya ve Meksika ülkeleridir. Türkiye ise toplamda 83 milyon nüfus ile dünyanın en kalabalık 18. ülkesi konumunda yer almaktadır.

2020 Dünya nüfusu kaç? Güncel dünya nüfusu ne kadar? Dünyada kaç insan var? Dünya nüfus sıralaması
Dünya nüfusu kaç

MİLYAR BAZINDA NÜFUSA HANGİ YILDA ULAŞILMIŞTIR?

Kilometre taşları aşağıdaki gibidir:

Dünyada 1 milyar nüfusa 1802 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 2 milyar nüfusa 1927 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 3 milyar nüfusa 1961 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 4 milyar nüfusa 1971 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 5 milyar nüfusa 1987 yılında ulaşılmıştır.

Dünyada 6 milyar nüfusa 12 Ekim 1999 tarihinde ulaşılmıştır.

Dünyada 7 milyar nüfusa Ekim 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Bunlara ek olarak Birleşmiş Milletler'e (BM'ye) göre:

9,6 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır.

10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır.

12 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır.

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Haber Yorumları (2)
ÖDEV: Araştırmamı buradan yaptım çok teşekkürler.
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İLHAN: 20 yılda nüfus neredeyse 2 milyar yükselmiş baya fazla.
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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