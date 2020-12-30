2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 2. sırada insanlığın umudu olan koronavirüs aşısının bulunması, 3. sırada ise Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi.

Listenin zirvesinde 12 milyon 487 bin 659 haberle koronavirüs bulunuyor. Dünyada 82 milyondan fazla insan virüse yakalanırken; 2 milyona yakın kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Umutların tükendiği yerde bulunan koronavirüs aşısı ise, gündemi en çok meşgul eden konuların 2.'si oldu. Pek çok ülke aşı üretimi yaptı, kimi noktalarda aşılama uygulaması başladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI GÜNDEM OLMUŞTU

3. sırada 3 milyon 707 bin 890 haberle Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması bulunuyor. Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.

İZMİR DEPREMİNİN YARALARINI SARMAK GÜNLER ALDI

Listenin 4. sırasında 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem yer aldı. Bölgede pek çok bina yıkıldı, enkaz altında kalan 116 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

DÜNYADAKİ FELAKETLER DE KONUŞULDU

Habermetre'nin açıkladığı raporda 5. sırada; 27 Şubat'ta İdlib'te gerçekleşen hain saldırı sonucunda kaybettiğimiz 33 şehidimize ilişkin haberler yer aldı. 6. sırada 2 milyon 810 bin 639 haberle Avustralya'da günler süren yangın felaketi; 7. sırada ise 1 milyon 995 bin 876 haberle İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağı bulunuyor. Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Listenin 8. sırasında 1 milyon 666 bin 320 haberle Van'da meydana gelen çığ felaketi, 9. sırasında 1 milyon 293 bin 446 haberle Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama; 10. sırasında ise 1 milyon 276 bin 565 haberle Söğüt'te bulunan altın rezervi yer aldı.

Habermetre'nin verilerine göre; Van'daki tekne faciası 1.136.066 haberle 11. sırada, Karadeniz'deki doğalgaz keşfi 1.091.174 haberle 12. sırada, Hatay'daki yangın felaketi 726.852 haberle 13. sırada, göçmen krizi663.061 haberle 14. sırada, Giresun'daki sel 595.763 haberle 15. sırada, Dağlık Karabağ savaşı 305.843 haberle 16. sırada, İstanbul uçak kazası 285.507 haberle 17. sırada, Ayasofya'nın ibadete açılması 271.835 haberle 18. sırada, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası 248.419 haberle 19. sırada, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi 107.071 haberle 20. sırada yer aldı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2020 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladığı liste şu şekilde: