2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları
30.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:38

Hayırlı Cumalar! WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram üzerinden ve SMS ile göderilmek üzere yazılı, resimli Cuma mesajlarını derledik. Hadisli ve dualı Cuma mesajları bu güne ayrı bir anlam katarak Müslümanlar arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. İşte, en şık Cuma mesajları...

Cuma mesajları ile en kutsal ve mübarek zamanlardan olan Cuma gününü dalga dalga artarak sevdiklerinizle, uzaktaki yakınlarınıza kutlayın. Kısa ve öz Cuma mesajlarını SMS yoluyla çevrenizdekilere göderin. Cemaatle kılının Cuma namazı, edilen duaların ardından dostlarınızla da dualı Cuma mesajlarını paylaşın.

CUMA MESAJLARI

Bir vefadır, selam verip hatır sormak; bir güzelliktir, gül alıp gül sunmak,; bir tebessümdür, geçmişi anıp hatırlamak; bir özlemdir, güzellikleri paylaşabilmek; hatırlayıp selam veren, hal hatır soran, dostlarınızın çok olması dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

"Fe inne meal usri yusra" Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Rabbim her daim işinizi kolay yüreğinizi ferah eylesin. Hayırlı cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Cumadır kuldan Rabbine arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran ve Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbine yaklaştıran. O vakte vakıf olabilme duası ile cumamız hayırlı olsun.

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Ey Rabbim; Habibini öyle sevdir ki bizlere, gözümüzü kapatıp 'Ya Rasulallah' dediğimizde, gül kokusu sarsın her yanımızı. Hayırlı, nurlu cumalar.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Hayırlı cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Allah; ölmeden önce tövbeyi, ölüm anında şehadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

'O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)' CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

Kalbimizden geçen, hakkımızda hayırlı olacak duaları mübarek Cuma hürmetine sen kabul et Allah'ım. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullarına affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualarımızı hayırlıysa kabul eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Hayırlı Cumalar!

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haber
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Haber
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım
İBB Meclisi 'Olağanüstü' toplanacak
İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: 2020 Cuma mesajları - Resimli Cuma mesajları 2020 yeni, hadisli ve dualı, kısa, anlamlı Cuma mesajları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 22:45:48. #1.14#
title