2018 Yılının En Çekici kadını Kate Upton Oldu

ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim'in 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci oldu. Derginin her yıl hazırladığı listede, dünyanın dört bir yanından güzelliğiyle göz kamaştıran yıldız oyuncu, sanatçı ve modeller yer alıyor.

Derginin yayınladığı 2000-2018 yılları arasında dünyanın en çekici kadınları listesinin zirvesine yerleşen güzeller...

Kate Upton

Hailey baldwin

Stella Maxwell

Taylor Swift

Candice Swanepoel

Bar Refaeli.

Miley Cyrus

Rosie Huntington-Whiteley

Katy Perry

Olivia Wilde

Marisa Miller

Lindsay Lohan

Eva Longoria

Jessica Simpson

Christina Aguilera.

Jennifer Garner

Jessica Alba