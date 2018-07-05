2018 Yılının En Çekici kadını Kate Upton Oldu
2018'de ünlü erkek dergisi Maxim'in yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci olan ABD'li model ve oyuncu Kate Upton oldu.
ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim'in 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci oldu. Derginin her yıl hazırladığı listede, dünyanın dört bir yanından güzelliğiyle göz kamaştıran yıldız oyuncu, sanatçı ve modeller yer alıyor.
Derginin yayınladığı 2000-2018 yılları arasında dünyanın en çekici kadınları listesinin zirvesine yerleşen güzeller...
YORUMLAR (2)
-
Safranbolu lokumu gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Anında keş canlı kaç trilyon istiyorsun yeterki bana evet deCevap Yaz 1 Yayından Kaldır