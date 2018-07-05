2018 Yılının En Çekici kadını Kate Upton Oldu

2018 Yılının En Çekici kadını Kate Upton Oldu

2018'de ünlü erkek dergisi Maxim'in yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci olan ABD'li model ve oyuncu Kate Upton oldu.

ABD'li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergisi Maxim'in 2018'de yayınladığı 'Dünyanın en çekici 100 kadını' listesinde birinci oldu. Derginin her yıl hazırladığı listede, dünyanın dört bir yanından güzelliğiyle göz kamaştıran yıldız oyuncu, sanatçı ve modeller yer alıyor.

Derginin yayınladığı 2000-2018 yılları arasında dünyanın en çekici kadınları listesinin zirvesine yerleşen güzeller...

Kate Upton
Hailey baldwin
Stella Maxwell
Taylor Swift
Candice Swanepoel
Bar Refaeli.
Miley Cyrus
Rosie Huntington-Whiteley
Katy Perry
Olivia Wilde
Marisa Miller
Lindsay Lohan
Eva Longoria
Jessica Simpson
Christina Aguilera.
Jennifer Garner
Jessica Alba
Estella Warren
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