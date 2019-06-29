2000 TL ve Altı Bütçeyle Alınabilecek En İyi 10 Akıllı Telefon

Günümüz itibariyle akıllı telefonlar, çok geniş bir fiyat aralığında karşımıza çıkıyor. Telefon fiyatları 10.000 TL'ye kadar çıkmış olsa bile 700 TL seviyesinde bile akıllı telefonlar mevcut. Yine de biraz daha uzun ömürlü bir cihaz ve daha iyi performans arayışındaysanız bütçeyi biraz daha yukarı çıkarmanız gerekiyor. 2000 TL seviyesi ise oldukça ideal bir bütçe. Webtekno olarak 2000 TL ve altındaki en iyi 10 akıllı telefonu sizler için listeliyoruz.

1000 TL altındaki en iyi 10 akıllı telefon için tıklayın.

Xiaomi Redmi Note 7:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512 GPU



Arka Kamera: 48+5 MP



Ön Kamera: 13 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 - 128 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 186 gram



Boyutlar: 159,21 x 75,21 x 8,1 mm



Ortalama fiyat: 1.800-2.000 TL

Xiaomi'nin fiyatı ve özellikleriyle en iddialı cihazlarından biri olan Redmi Note 7, 48 MP kamerası ve 4000 mAh bataryası ile gönülleri fethediyor. Depolama ve garanti durumuna göre cihazın fiyatları değişkenlik gösterse de 64 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili modelin fiyatı 1.999 TL.

Samsung Galaxy A30:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU



Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2,



Ön Kamera: 16 MP, f/2.0



RAM: 2 - 3 GB



Depolama: 32 - 64 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 165 gram



Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm



Ortalama fiyat: 1.900 TL

Samsung'un yeni nesil A serisi cihazları, birçok farklı bütçe aralığında karşımıza çıkıyor. Galaxy A30 ise bu cihazların ortasına konumlandırılmış ve birçok açıdan oldukça iyi bir cihaz. Infinity-U ekran tasarımıyla gelen cihazın pil ömrü ise en güçlü olduğu kısımlardan biri.

Meizu X8:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,15 inç, 1080 x 2220 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616 GPU



Arka Kamera: 12+5 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3210 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 160 gram



Boyutlar: 151,2 x 74,6 x 7,8 mm



Ortalama fiyat: 1.900 TL

2000 TL altındaki en iddialı cihazlardan biri olan Meizu X8, Snapdragon 710 yonga setiyle geliyor. Snapdragon 710'a sahip en ucuz telefon olan X8, yine Snapdragon 710 kullanan Oppo Reno'dan yaklaşık 3.000 TL daha ucuz.

General Mobile GM9 Pro:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,01 inç, 1080 x 2160 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512 GPU



Arka Kamera: 12+8 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3800 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 175 gram



Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9 mm



Ortalama fiyat: 1.850 TL

Yerli markamız General Mobile'ın en iddialı akıllı telefonu GM9 Pro, tek tuşla video çekme gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın çıkış fiyatının 2.800 TL seviyesinde olduğunu da belirtelim.

Webtekno incelemesi:

Honor 8X:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 20+2 MP



Ön Kamera: 16 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3750 mAh



İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo



Ağırlık: 175 gram



Boyutlar: 160,4 x 76,6 x 7,8 mm



Ortalama fiyat: 1.850 TL

Huawei'nin alt markası Honor'un Kirin 710 kullanan ilk cihazlarından biri olan 8X, sahip olduğu 3750 mAh bataryayla uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Her ne kadar Huawei'nin başı ABD ile dertte de olsa hala alınabilir olduğunu düşünüyoruz.

Samsung Galaxy A40:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,9 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU



Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2



Ön Kamera: 25 MP, f/2.0



RAM: 4GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3100 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 140 gram



Boyutlar: 144,3 x 69 x 7,9 mm



Ortalama fiyat: 1.800 TL (İthalatçı Garantili)

Samsung'un A serisine ait bir diğer cihaz olan A40, listemizdeki A30'a göre çok farklı olmasa da daha iyi bir ön kamerayı nispeten daha küçük bir ekranda sunuyor.

Xiaomi mi 8 Lite:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,26 inç, 1080 x 2280 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512 GPU



Arka Kamera: 12+5 MP



Ön Kamera: 24 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3350 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 169 gram



Boyutlar: 156,4 x 75,8 x 7,5 mm



Ortalama fiyat: 1.800 TL

Xiaomi'nin bir diğer Snapdragon 660'lı cihazı olan mi 8 Lite, hala güncelliğini koruyor. 6,26 inçlik geniş ekranıyla mi 8 Lite, 1800 TL'ye gayet iyi bir tercih.

Xiaomi mi A2:

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,99 inç, 1080 x 2160 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512 GPU



Arka Kamera: 12+20 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3010 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 168 gram



Boyutlar: 158,7 x 75,4 x 7,3 mm



Ortalama fiyat: 1.600 TL

Xiaomi'nin Android One projesine dahil telefonu mi A2, Snapdragon 660 yonga setiyle iyi bir performans sunarken; sahip olduğu yazılım desteğiyle de artı puanları topluyor. Cihazın fiyatı ise 1.600 TL seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Huawei P Smart 2019:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,21 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 13+2 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3400 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 160 gram



Boyutlar: 155,2 x 73,4 x 7,95 mm



Ortalama fiyat: 1.600 TL

Huawei'nin Kirin 710 yonga setine sahip en uygun fiyatlı telefonu olan P Smart 2019, ülkemiz için yapılan reklam filmi ve müziği ile dikkat çekmişti. Cihazın 1.600 TL'lik fiyatı düşünüldüğünde P Smart 2019 gayet iyi bir tercih olabilir.

Samsung Galaxy M20:

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU



Arka Kamera: 13+5 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 3 GB



Depolama: 32 GB



Batarya: 5000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 140 gram



Boyutlar: 144,3 x 69 x 7,9 mm



Ortalama fiyat: 1.600 TL

Samsung'un Çinli markalara rakip olmak için son yıllarda yaptığı M ve A serisi atılımının en önemli üyelerinden biri olan Galaxy M20, 5000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Cihazın en büyük eksisi ise PLS TFT ekrana sahip olması.