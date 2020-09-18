2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı
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2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

Van'da maskeli 2 kişi zorla girdiği evdeki 2 çocuğu dolaba kilitleyip annelerine işkence yaptı. Evdeki 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli soyguncular yakalandı. Şahısların aile ile akraba oldukları ortaya çıktı.

18.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:48

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, 2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat işkence yaptıktan sonra 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli 2 soyguncu yakalandı. Ailenin akrabaları olduğu ortaya çıkan soygunculardan biri tutuklandı, diğeri adli kontolle serbest bırakıldı.

MASKEYLE EVE GİRİP ÇOCUKLARI DOLABA KİTLEDİLER

Olay, 11 Eylül günü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül'ün ağzını bir örtüyle kapatarak, etkisiz hale getirdi. Ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardesi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi.

2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

ANNEYİ DARBEDİP 85 BİN TL'SİNİ ÇALDILAR

2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül'ü darbetti. Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi. Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp, kaçtı. Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi.

2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI

Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmlar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

2 çocuğu dolaba kilitleyip anneye 1 saat işkence yapan maskeli soyguncular akraba çıktı

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Barış KUL
Barış KUL
DHA Editörü
Haber Yorumları (2)
VİCDAN: Bir de akraba olacak utanmazlar. ya belki o evin bir çayını içtin yemeğini yedin yüzyüze bakacak eşin dostun anan baban kardeşin yazıklar olsun .
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NE MAL ADAMLAR VAR YA: ULAN BUNU YAPIYORSUN NEREYE KAÇACAĞINI SANIYORSUN BİR DE VANDA YAPIYORSUN DOĞUDA EMNİYET ÜST DÜZEYDE İSTANBUL ANKARA DESEN TAMAM DA YANİ BEN OLSAM ACIMAM
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