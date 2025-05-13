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19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı?

19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala, "19 Mayıs'ta Marmaray açık mı?" ve "2025'te 19 Mayıs'ta metrolar çalışıyor mu?" soruları vatandaşların gündeminde yerini alırken toplu taşıma seferlerinin durumu merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray açık mı, metrolar çalışıyor mu? İşte, detaylar…

Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, vatandaşların gündeminde toplu taşıma araçlarının çalışma durumu yer alıyor. Özellikle resmi tatil kapsamında olan bu özel günde, "19 Mayıs'ta Marmaray çalışıyor mu?" ve "2025 19 Mayıs Pazartesi günü metrolar açık mı?" gibi sorular, hem İstanbul hem de diğer büyükşehirlerde yaşayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

19 MAYIS'TA MARMARAY ÇALIŞIYOR MU, ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Marmaray, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 19 Mayıs tarihinde Marmaray seferleri normal saatlerinde çalışacak ve tüm yolcular için ulaşım ücretsiz sağlanacak.

19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı?19 Mayıs'ta Marmaray açık mı

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray, bu özel günde sabah 06.00'dan gece 00.30'a kadar seferlerini sürdürecek. Ulaşımın ücretsiz olması sayesinde vatandaşların bayram etkinliklerine rahat ve ekonomik şekilde katılım sağlaması hedefleniyor. İstanbul'da 19 Mayıs günü toplu taşıma kullanmayı planlayanlar için Marmaray, hem açık olacak hem de ücretsiz hizmet verecek.

19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı?19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı

19 MAYIS'TA METROLAR AÇIK MI?

2025 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaş, şehir içi toplu taşıma sistemlerinin çalışma düzenini araştırmaya başladı. Bayram günü ulaşım planlaması yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "19 Mayıs'ta metrolar açık mı?" sorusu oldu.

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bazı metro hatları ve raylı sistemler ücretsiz ve kesintisiz hizmet verecek. Bu kapsamda; Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi hatlar gün boyunca yolculara ücretsiz ulaşım sağlayacak.

19 Mayıs'ta Marmaray açık mı? 19 Mayıs 2025'te metrolar çalışıyor mu, seferler uzatıldı mı?19 Mayıs'ta metrolar açık mı

Bununla birlikte, belediyeler tarafından işletilen metro ve tramvay hatlarında da ücretsiz taşıma uygulaması yapılması bekleniyor. Örneğin İstanbul'da İBB, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarının 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Metro seferleri, genellikle sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar devam edecek şekilde planlandı. Ancak her ilde farklılık gösterebileceği için, vatandaşların bulundukları şehre ait ulaşım kurumlarının resmî açıklamalarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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