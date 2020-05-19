19 Mayıs'ta gençlerden rekor; Dünyanın en büyük resmini çizdiler
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19 Mayıs'ta gençlerden rekor; Dünyanın en büyük resmini çizdiler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek bir araya gelen 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün "Zemine Çizilen En Büyük Resmi" ile dünya rekorunun sahibi oldu.

19 Mayıs'ta gençlerden rekor; Dünyanın en büyük resmini çizdiler
19.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:01

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek bir araya gelen 19 Tuzlalı genç, 15 bin 130 metrekarelik alanda yeryüzünün "Zemine Çizilen En Büyük Resmi" ile dünya rekorunun sahibi oldu.

Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 4 günlük bir çalışma sonucu ortaya konan dünyanın en büyük zemine çizilen resmi hakkında şunları söyledi: "Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor, günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız."

Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda renkli ve coşkulu bir etkinliğe imza attı. Tuzla Belediyesi, 19 Mayıs'ı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyen gençlerin "Zemine Çizilen En Büyük Resim" kategorisinde aldığı dünya rekoruyla bir arada kutladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın söyleminin bir araya getirildiği resim, 15 bin 130 metrekarelik alanda, 4 günlük bir emek sonucu oluşturuldu.

"TUZLA BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilen törende "Zemine Çizilen En Büyük Resim" rekorunun sertifikası Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya verildi. Yazıcı, törende yaptığı konuşmada,  "Sevgili gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gençlere armağanı olan bu anlamlı günde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek harekete geçen Tuzlalı 19 gencimizin ülkemize armağanı olan bu güzel rekor günümüzü daha da anlamlı kıldı. Tuzla Belediyesi olarak her konuda gençlerimizin yanındayız. Salgın globalken mücadelemiz ulusal zeminde, her kesimden insanın küçük büyük destekleri sürerken biz de her aşamada bu mücadeleye omuz vermeye vatandaşlarımızın bu zor günlerde moral ve motivasyonunu arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

4 GÜN BOYUNCA ÇALIŞAN 19 GENÇ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

4 gün boyunca belirlenen alana yapılan çizimleri boyayan 19 genç çalışmalarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda tamamladı. Çalışmaya katılan gençlerden Elvin Çakın, "Atatürk'ün bize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı için böyle bir etkinlik yaparak rekorlar kitabına dahil olmak istedik. 4 günlük çabamızın sonunda böyle bir eser ortaya çıkardık. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Uydu görüntüleri sayesinde belirli noktalar oluşturduk. Daha sonrasında oluşturduğumuz çizimi boyamaya başladık, 4 gündür boyuyoruz. Tabi ki yoruluyoruz ama buna değer diye buna değer diye düşünüyorum" dedi.

Rekor için boyama yapan gençlerden Özge Çivi ise, "Bugün bizim için farklı bir bayram, burada olmaktan gurur duyuyorum. 4 gündür burada çalışmalarımıza devam ediyoruz, bir rekor kırdığımız için mutlu ve sevinçliyiz. Belediyemiz bize her konuda destek oldu. Hem fikir olarak hem de yardımcı olmak adına sürekli destekte bulundu. Zaten şu an başkanımızda bizimle birlikte boyama yaparak bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDANDAKİ GENÇLİK ADINA KIRILAN REKOR

Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da 19 Mayıs ruhunu yaşatan bu rekoru dünyanın dört bir tarafındaki gençlik adına kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, bu anlamlı çalışma için Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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