19 Mayıs şiirleri! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uzun ve kısa şiirler Milli Mücadelenin 101. yılı! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı zaferi en güzel şekilde anlatılıyor. Türkiye ve KKTC'de her yıl 19 Mayıs günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla bir destan yazılacağının sinyallerini vermişti. 19 Mayıs şiirleri kısa...

Bu coşkulu günü 19 Mayıs şiirleri ile anlamlandırın! Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ikinci milli bayram 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanıyor. Şiirler, şarkıların söylendiği, gösterilerin yapıldığı etkinliklere 7'den 70'e herkes dahil oluyor. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün İtilaf Devletleri'ne karşı Kurtuluş Mücadelesini başlattığı tarih olarak kabul edilir. Ulu Önder Atatürk'ün, Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlandı. Türk milletinin bayramı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında coşkuya kutlandı. 19 Mayı tarihi haberimizde.

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

CAHİT KÜLEBİ

NUTUK

Vatan boylu boyunca vurulmuş

İki gözü iki çeşme derelerin

Dağlar kapkara yasından

Ovalar tüm kavrulmuş

Düşman kan içinde parmaklarıyla

Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.

*

Geldi geçti, ama hatırlanmalı -

Neler çektik o günler milletimle ben

Bir bir yollara düştüler perperişan

Aç susuz ama aşk içinde

Yanmış yıkılmış damları koyup

Sessiz sedasız köylerden.

*

... İşte böylece efendiler

Aşk istediler verdim

Ateş istediler verdim

Ekmek istediler verdim

*

Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler

Uğraştım sonunda en güzel boyalarla

Önümüze bir bütün harita çıkardım...

Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -

İşte nutkumu da baştan sona okudum.

Öldüm ama gözüm arkada değil

Kitabım bir uzun bir güzel oldu

Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler

*

Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -

Turgut UYAR





BİR GEMİ

Bir gemi yol almakta

Anadolu'nun kuzey kıyılarından

Al dağların yücesi vururken mor denize hey

300 yıllık bir uyku mu ne?

Derinlere neler neler dalmakta

Bir gemi yol almakta

Dalgalar engebelere benzerken

Köylerde, küçük ilçelerde tek tük ışıklar

Yüreklerin bu sonsuz aydınlığını

Kimdir sonsuzluktan salmakta

Bir gemi yol almakta

Mavi almakta, yıldız almakta

Gelecek almakta hey

Büyürken soluğu gemidekilerin

Samsun'a doğru bir yas azalmakta…

Fazıl Hüsnü Dağlarca

MUSTAFA KEMAL

Dağ başını efkâr almış

Gümüş dere durmaz ağlar

Gözyaşından kana kesmiş gözlerim

Gen ağlarım çayır ağlar çimen ağlar

Ağlar ağlar cihan ağlar

Mızıkalar iniler ırlam ırlam dövülür

Altmış üç ilimiz altmış üç yetim

Yıllar gelir geçer kuşlar gelir geçer

Her geçen seni bizden parça parça götürür

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Diz dövdüm

Gözlerim şavkı aktı sakarya'nın suyuna

Sakarya'nın suları nâmın söyleşir

Hemşehrim sakarya öksüz sakarya

Ankara'dan uçan kuşlar

Kemal'im der günler günü çağrışır

Kahrolur bulutlara karışır

Gök bulut yaşmak bulut

Uca dağlar dev boyunlu morca dağlar

Divan durmuş bekleşir

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin

Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin

Şol yüzünde güneş südü sıcaklık

Ellerinden öperim mustafa kemal

Senin dalın yaprağın biz senin fidanların

Biz bunları yapmadık

Sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal

Elsiz ayaksız bir yeşil yılan

Yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal

Hani bir vakitler kubilay'ı kestiler

Çün buyurdun kesenleri astılar

Sen uyudun asılanlar dirildi

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Karalar kuşanmış karadeniz akmam diyor

Dokunmayın ağlamaktan bıkmam diyor

Bu gece kıyamet gecesi bu vapur bandırma vapuru

Yattığı yer nur olsun mustafa kemal

Ben ölümden korkmam diyor

Korkmam diyen dilleri toz oldu toprak oldu

Değirmen döndü dolandı yıllar oldu

Bir kusur işledik bağışlar mı kimbilir

O bize öğretmedi kazan kaldırmasını

Günahı vebali öğretenin boynuna

Erdirip oldurana ana avrat sövmesini

Yüreğim kırıldı kanım kurudu

Var git karadeniz var git başımdan

Mızıka çalındı düğün mü sandın

Bir yol koyup gideni gelir mi sandın

Mustafa'm Mustafa Kemal'im

*

Ankara'nın taşına bak

Tut ki baktım uzar gider efkârım

Çayır ağlar çimen ağlar ben ağlarım

Gözlerimin yaşına bak

Ankara kalesi'nde Rasattepe'de

Bir akça şahan gezer dolanır

Yaşın yaşın mezarını aranır

Şu dünyanın işine bak

Mustafam Mustafa Kemalim

Attila İlhan

19 MAYIS

Türk Devleti'nin fiili kuruluşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı

Çağdaş ve uygarlığın ilk yolu

19 Mayıs, bağımsızlık bayramı

*

Esaretten kurtuluşun şahlandığı

Milli Mücadelenin başlangıcı

Alın yazısının yeniden yazıldığı

19 Mayıs, Kuvayi Milliyenin bayramı

*

Atatürk'ün Nutuk'u başlattığı

Atatürk'ün yeniden doğduğu

Bu gün, Atatürk'ün doğum günü

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Günü

*

19 Mayıs, Ata'nın gençlere hediyesi

Bu, Ata'nın gençliğe olan güveni

Gençler geleceğin parlayan yıldızları

19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı

*

Ben de 19 Mayıs'ta doğdum

Ben de mutluyum, gururluyum

19 Mayıs Türklerin onurlu haykırışı

19 Mayıs 1919 Türklerin bayramı

Vedat Sadioğlu





19 MAYIS

19 Mayıs'ta Samsun'dayız

Başımızda hilal anlımızda yıldız

Asla kimseye vermeyiz taviz

Bu gün yine 19 Mayıs'ı yaşıyoruz

*

19 Mayıs Samsun'da iki güneş doğdu

Deniz sessiz dalgalar durgundu

Atamın gözleri parlıyordu,

Samsun'un dağlarına ışık saçıyordu.

*

19 Mayıs ta devlet millet elele

Atam milletine sesleniyordu

Haydi, ulusca birleşin, Hürriyete Bağımsızlığa.

Atilla Adsay

19 MAYIS

19 Mayıs bayram,

Sallandır bayrakları,

Spor gösterileriyle,

Süsle tüm sokakları…

*

19 Mayıs bayram,

İşte fırsat elinde,

Kutlamalar yapılır,

Sevgiler yüreklerde…

*

19 Mayıs bayram,

Etraf ay yıldız dolu,

Elde bayraklarımız,

Kırmızı hâkim oldu…

*

Onurluyuz milletçe,

Bir coşku içindeyiz,

Türk'ün şanlı gününde,

Sevinçliyiz hepimiz…

Mehmet Tevfik Temiztürk

ATATÜRK

Türk'ü ölümden

Odur kurtaran

Odur yeniden

Türklüğü kuran.

*

Yaptığı ordu

Düşmanı kovdu.

Ulusu, yurdu

Odur yaratan.

*

Türk'ün dileği

Onun ereği.

Yüce yüreği

Türklüğe vatan.

*

Bu memleketi,

Cumhuriyeti

Canıyle etti

Bize armağan.

*

Atamızsın sen,

Adımız senden.

Yürür izinden

Sana inanan.

*

Ülküm yürüsün,

Türklük büyüsün

Sen Atatürk'sün

Ey yüce Başkan!

Hasan Ali YÜCEL

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19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHÇESİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı ile Samsun'da kutlandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü şeklinde resmileşti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li sporcuların katılımıyla bir spor günü halini ldı. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde, Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal olması için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etti ve kongrede oylandı, Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmtı. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan ulusal bayram, 12 Eylül Darbesi'nin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.