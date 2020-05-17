19 Mayıs şiirleri! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı uzun ve kısa şiirler
Milli Mücadelenin 101. yılı! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı zaferi en güzel şekilde anlatılıyor. Türkiye ve KKTC'de her yıl 19 Mayıs günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla bir destan yazılacağının sinyallerini vermişti. 19 Mayıs şiirleri kısa...
Bu coşkulu günü 19 Mayıs şiirleri ile anlamlandırın! Atatürk'ün gençlere armağan ettiği ikinci milli bayram 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı her yıl ülke genelinde kutlanıyor. Şiirler, şarkıların söylendiği, gösterilerin yapıldığı etkinliklere 7'den 70'e herkes dahil oluyor. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün İtilaf Devletleri'ne karşı Kurtuluş Mücadelesini başlattığı tarih olarak kabul edilir. Ulu Önder Atatürk'ün, Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferiyle sonuçlandı. Türk milletinin bayramı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında coşkuya kutlandı. 19 Mayı tarihi haberimizde.
ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.
Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
CAHİT KÜLEBİ
NUTUK
Vatan boylu boyunca vurulmuş
İki gözü iki çeşme derelerin
Dağlar kapkara yasından
Ovalar tüm kavrulmuş
Düşman kan içinde parmaklarıyla
Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.
*
Geldi geçti, ama hatırlanmalı -
Neler çektik o günler milletimle ben
Bir bir yollara düştüler perperişan
Aç susuz ama aşk içinde
Yanmış yıkılmış damları koyup
Sessiz sedasız köylerden.
*
... İşte böylece efendiler
Aşk istediler verdim
Ateş istediler verdim
Ekmek istediler verdim
*
Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler
Uğraştım sonunda en güzel boyalarla
Önümüze bir bütün harita çıkardım...
Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -
İşte nutkumu da baştan sona okudum.
Öldüm ama gözüm arkada değil
Kitabım bir uzun bir güzel oldu
Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler
*
Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -
Turgut UYAR
BİR GEMİ
Bir gemi yol almakta
Anadolu'nun kuzey kıyılarından
Al dağların yücesi vururken mor denize hey
300 yıllık bir uyku mu ne?
Derinlere neler neler dalmakta
Bir gemi yol almakta
Dalgalar engebelere benzerken
Köylerde, küçük ilçelerde tek tük ışıklar
Yüreklerin bu sonsuz aydınlığını
Kimdir sonsuzluktan salmakta
Bir gemi yol almakta
Mavi almakta, yıldız almakta
Gelecek almakta hey
Büyürken soluğu gemidekilerin
Samsun'a doğru bir yas azalmakta…
Fazıl Hüsnü Dağlarca
MUSTAFA KEMAL
Dağ başını efkâr almış
Gümüş dere durmaz ağlar
Gözyaşından kana kesmiş gözlerim
Gen ağlarım çayır ağlar çimen ağlar
Ağlar ağlar cihan ağlar
Mızıkalar iniler ırlam ırlam dövülür
Altmış üç ilimiz altmış üç yetim
Yıllar gelir geçer kuşlar gelir geçer
Her geçen seni bizden parça parça götürür
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Diz dövdüm
Gözlerim şavkı aktı sakarya'nın suyuna
Sakarya'nın suları nâmın söyleşir
Hemşehrim sakarya öksüz sakarya
Ankara'dan uçan kuşlar
Kemal'im der günler günü çağrışır
Kahrolur bulutlara karışır
Gök bulut yaşmak bulut
Uca dağlar dev boyunlu morca dağlar
Divan durmuş bekleşir
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Nasıl böyle varıp geldin hoşgeldin
Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin
Şol yüzünde güneş südü sıcaklık
Ellerinden öperim mustafa kemal
Senin dalın yaprağın biz senin fidanların
Biz bunları yapmadık
Sen elbette bilirsin bilirsin mustafa kemal
Elsiz ayaksız bir yeşil yılan
Yaptıklarını yıkıyorlar mustafa kemal
Hani bir vakitler kubilay'ı kestiler
Çün buyurdun kesenleri astılar
Sen uyudun asılanlar dirildi
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Karalar kuşanmış karadeniz akmam diyor
Dokunmayın ağlamaktan bıkmam diyor
Bu gece kıyamet gecesi bu vapur bandırma vapuru
Yattığı yer nur olsun mustafa kemal
Ben ölümden korkmam diyor
Korkmam diyen dilleri toz oldu toprak oldu
Değirmen döndü dolandı yıllar oldu
Bir kusur işledik bağışlar mı kimbilir
O bize öğretmedi kazan kaldırmasını
Günahı vebali öğretenin boynuna
Erdirip oldurana ana avrat sövmesini
Yüreğim kırıldı kanım kurudu
Var git karadeniz var git başımdan
Mızıka çalındı düğün mü sandın
Bir yol koyup gideni gelir mi sandın
Mustafa'm Mustafa Kemal'im
*
Ankara'nın taşına bak
Tut ki baktım uzar gider efkârım
Çayır ağlar çimen ağlar ben ağlarım
Gözlerimin yaşına bak
Ankara kalesi'nde Rasattepe'de
Bir akça şahan gezer dolanır
Yaşın yaşın mezarını aranır
Şu dünyanın işine bak
Mustafam Mustafa Kemalim
Attila İlhan
19 MAYIS
Türk Devleti'nin fiili kuruluşu
Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcı
Çağdaş ve uygarlığın ilk yolu
19 Mayıs, bağımsızlık bayramı
*
Esaretten kurtuluşun şahlandığı
Milli Mücadelenin başlangıcı
Alın yazısının yeniden yazıldığı
19 Mayıs, Kuvayi Milliyenin bayramı
*
Atatürk'ün Nutuk'u başlattığı
Atatürk'ün yeniden doğduğu
Bu gün, Atatürk'ün doğum günü
19 Mayıs, Atatürk'ü Anma Günü
*
19 Mayıs, Ata'nın gençlere hediyesi
Bu, Ata'nın gençliğe olan güveni
Gençler geleceğin parlayan yıldızları
19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı
*
Ben de 19 Mayıs'ta doğdum
Ben de mutluyum, gururluyum
19 Mayıs Türklerin onurlu haykırışı
19 Mayıs 1919 Türklerin bayramı
Vedat Sadioğlu
19 MAYIS
19 Mayıs'ta Samsun'dayız
Başımızda hilal anlımızda yıldız
Asla kimseye vermeyiz taviz
Bu gün yine 19 Mayıs'ı yaşıyoruz
*
19 Mayıs Samsun'da iki güneş doğdu
Deniz sessiz dalgalar durgundu
Atamın gözleri parlıyordu,
Samsun'un dağlarına ışık saçıyordu.
*
19 Mayıs ta devlet millet elele
Atam milletine sesleniyordu
Haydi, ulusca birleşin, Hürriyete Bağımsızlığa.
Atilla Adsay
19 MAYIS
19 Mayıs bayram,
Sallandır bayrakları,
Spor gösterileriyle,
Süsle tüm sokakları…
*
19 Mayıs bayram,
İşte fırsat elinde,
Kutlamalar yapılır,
Sevgiler yüreklerde…
*
19 Mayıs bayram,
Etraf ay yıldız dolu,
Elde bayraklarımız,
Kırmızı hâkim oldu…
*
Onurluyuz milletçe,
Bir coşku içindeyiz,
Türk'ün şanlı gününde,
Sevinçliyiz hepimiz…
Mehmet Tevfik Temiztürk
ATATÜRK
Türk'ü ölümden
Odur kurtaran
Odur yeniden
Türklüğü kuran.
*
Yaptığı ordu
Düşmanı kovdu.
Ulusu, yurdu
Odur yaratan.
*
Türk'ün dileği
Onun ereği.
Yüce yüreği
Türklüğe vatan.
*
Bu memleketi,
Cumhuriyeti
Canıyle etti
Bize armağan.
*
Atamızsın sen,
Adımız senden.
Yürür izinden
Sana inanan.
*
Ülküm yürüsün,
Türklük büyüsün
Sen Atatürk'sün
Ey yüce Başkan!
Hasan Ali YÜCEL
19 MAYIS ŞİİRLERİ İÇİN TIKLAYIN...
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TARİHÇESİ
Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı ile Samsun'da kutlandı, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü şeklinde resmileşti. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li sporcuların katılımıyla bir spor günü halini ldı. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde, Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal olması için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etti ve kongrede oylandı, Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmtı. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan ulusal bayram, 12 Eylül Darbesi'nin ardından "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.