19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarih sayfalarına altın harflerle kazındığı, dosta güven düşmana korku salınan gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın istiklal mücadelesinin meşalesinin yakıldığı gün olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerindedir. Ülkemizi ileri götürecek, bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşıyacak güç gençlerimizdir. Gençlerimizin doğru ve kararlı adımlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyorum. 19 Mayıs'ın bu kutlu yıl dönümünde cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun'dan yayılan ateşin bütün memleketi sardığını, yüreği istiklal aşkı ile çarpan her bir vatan evladının aşkla, inançla ve ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi olduğunu belirtti.

Samsun'da başlatılan istiklal mücadelesinin 102'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti gösteren gençlerimize ilham olmuştur. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs 1919'un Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak, Türkiye'nin uygarlık yolunda durmadan ilerleyebilmesinin en büyük güvencesi ve teminatı gençlerimizdir. Bu aziz vatanın atalarımızdan bizlere emanet olduğunun bilinciyle milletimize, devletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu, daha müreffeh yarınlara taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GAİB Başkanı Kileci

GAİB Başkanı Fikret Kileci de Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle gençler için örnek alınması gereken çok büyük bir figür olduğunu kaydetti.

19 Mayıs'ın dün olduğu gibi bugün de canlılığını koruduğunu vurgulayan Kileci, "Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde, yarınlara daha büyük umutlarla bakmamızı sağlayacak olanlar yine bizim gençlerimizdir. Pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz atmosfere rağmen Atatürk'ün dediği gibi 19 Mayıs, güven, sevinç ve hareket günüdür. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Kurtuluş Savaşımızın başlangıç tarihi olan 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ulusal bağımsızlığımız yolunda canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

-Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bugün dünyadaki mazlumların umudu haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıl önce Samsun'da başlatılan mücadelenin eseri olduğunu kaydetti.

19 Mayıs 1919'un Türk tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Büyükekşi, aynı coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Büyükekşi, 102 yıl önce Samsun'da yakılan özgürlük meşalesinin daha sonra dalga dalga tüm yurda yayıldığını ifade etti.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Türk gençliğinin elinde nesilden nesile aktarılarak ebediyen yanmaya devam edeceğini kaydetti.

Gençlerin ve tüm Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Ünverdi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal