18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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Çanakkale, Aksaray, Konya, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da törenler düzenlendi.

18.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da törenler düzenlendi.

Konya Askeri Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı atışının yapıldığı törende, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Şehit Aileleri Derneğince Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Vali Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler, şehit mezarlarının başında dua ederek karanfil bıraktı.

Aksaray

Aksaray'da düzenlenen tören, Aksaray Şehitliği'ndeki Şehitlik Anıtı'na Vali Ali Mantı'nın çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mantı, burada yaptığı konuşmada, 105 yıl önce Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birinin Çanakkale Zaferi olduğunu vurgulayan Mantı, ülkeyi her türlü tehlikeden korumak ve insanların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını kaydetti.

Tören, Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki anma töreni, Kocatepe Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Piyade Yarbay Nazmi Akyol, törende yaptığı konuşmada, 18 Mart 1915 tarihinin, kahraman vatan evlatlarının Çanakkale'de üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek şehitlik mertebesine ulaştığı gün olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kur'an- Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun duasının ardından, şehitliklere karanfiller bırakıldı.

Törene, Vali Tutulmaz'ın yanı sıra, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Karaman

Karaman'da, Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Bayat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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