Samsun Valisi Osman Kaymak ile AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Savaşı'nda elde edilen zaferin adeta ön sözü olan Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu anlatan Kaymak, "Fedakarlığın doruk noktasına ulaştığı, var veya yok olma mücadelesi olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin büyük onur ve güven kazandırmanın yanı sıra Türk milletinin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisini, aynı zamanda savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkatini tüm insanlığa örnek şekilde ortaya koyduğu bir savaş olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşları, bir kahramanlık abidesi olmakla birlikte savaşan ülke ve milletleri birbirine yakınlaştıran yönüyle de dünya tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli şekilde devretmektir.



Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyorum."

Milletvekili Köktaş

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da medeniyet yolculuğunun neredeyse her günü bir kahramanlık destanına sahne olan Türk milletinin 18 Mart 1915'te bu destanlara bir yenisini eklediğini, dünyaya hem insanlığın hem de millet olma şuurunun ne olduğunun adeta dersini verdiğini aktardı.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla Çanakkale'de destan yazan atalarından kendilerine miras kalan ruhun, bugün terörle mücadele eden ordunun kahraman mensuplarında görüldüğüne işaret eden Köktaş, şöyle devam etti:

"O gün sırtında taşıdığı 275 kilogramlık mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren kahraman asker Seyit Onbaşı varsa, bugün de vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan vatan toprağımız için canını vermeye daima hazır Seyit Onbaşılar var. Onlar milleti, vatanı, istiklali ve istikbali için her zaman görev başındadır. Vatanın selameti için Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatan müdafaasının söz konusu olduğu her noktada canını ortaya koyarak adını tarihe yazdıran bütün kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum."