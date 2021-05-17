18-19 Mayıs 2021'de yasak var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Bugün sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gündemde en çok merak edilen konu kabine toplantısı oldu. Kabine toplantısından çıkacak kararlar arasında ise 18-19 Mayıs 2021 tarihlerinde kısıtlama olup, olmayacağı hakkında birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki 18-19 Mayıs 2021 tarihinde sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs yasak mı?

Bayram tatilinde 29 Nisan – 17 Mayıs arası uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte bugün yapılacak olan kabine toplantısında alınacak kararlar ayrı bir önem kazandı. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında, pandemi kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 18-19 Mayıs yasak var mı? 19 Mayıs yasak var mı? Gibi sorular gündeme geldi. Bu sorulara ait detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

18-19 MAYIS 2021 YASAK VAR MI?

Bugün biten sokağa çıkma yasağıyla birlikte 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonuçlanmadığı için konu hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Ancak şuan için herhangi bir kısıtlama görünmüyor.

18 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

DİNİ GÜNLER 2021

13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.