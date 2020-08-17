17 Ağustos depremi nerede oldu? 17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu? Ülkemizin yaşadığı en büyük depremlerden birisi 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depreminin yıl dönümünde 17 Ağustos depremi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, 17 Ağustos depremi nerede oldu, şiddeti kaçtı, kaç kişi öldü, ne zaman oldu?

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde geçmişte büyük şiddetlerde ve yıkıcı depremler meydana gelmişti. Bu depremler en unutulmaz olanıysa hiç şüphesiz ki 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve yürek sızlatan sonuçlara neden olan Marmara depremiydi. Peki, 17 Ağustos depremi nerede oldu? 17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos depremi ne zaman oldu?

17 Ağustos depremi ne zaman oldu: 17 Ağustos 1999 Saat 03:02

17 Ağustos depremi şiddeti kaçtı: ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

17 Ağustos Depremi Derinliği: 17,0 km

17 Ağustos Depremi Merkez Üs:40.748°K 29.864°D, Gölcük, Kocaeli, Türkiye

17 Ağustos Depremi Kaç Saniye Sürdü: Süre 45 saniye

17 Ağustos Depreminde Kaç Kişi Öldü: Sonuçları 18.373 ölü

17 Ağustos Depreminde Kaç Kişi Yaralandı: 48.901 yaralı

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

17 AĞUSTOS DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

• Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)

• Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)

• Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )

• Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)

Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.

İLLERE GÖRE ÖLÜ SAYILARI

• Bolu: 270

• Bursa*: 268

• Eskişehir*: 86

• İstanbul*: 981

• Kocaeli: 9.477

• Sakarya: 3.891

• Yalova: 2.504

• Zonguldak: 3

olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

*Bursa ilinde ölen kişilerin 258 tanesi, İstanbul ilinde ölen kişilerin 527 tanesi, Eskişehir ilinde ölenlerin 53 tanesi yaralı olarak diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür. Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstanbul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür.

2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu'nda ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.

Aynı araştırmaya göre

• Yaralı sayısı: 48.901

• Sakat kalan: 505

• Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 96.796 konut ve 15.939 işyeri

• Orta hasarlı konut: 107.315

• Orta hasarlı işyeri: 16.316

• Az hasarlı konut: 113.382

• Az hasarlı işyeri: 14.657

• Prefabrik talep sayısı: 43.264

• Dağıtılan prefabrik sayısı: 40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120

• Kocaeli'de 55.399,

• Sakarya'da 38.131,

• Bolu'da 14.296,

• Düzce'de 22.822,

• Yalova'da 15.946