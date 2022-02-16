16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5) - Haberler
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16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5)

Demirören Haber Ajansı, Ahmet Bayrak - Güncel
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16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü (5)

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞHüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı.

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Güncel

Hüseyin Can, Sıla, Güncel, Haberler

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