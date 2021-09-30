16. Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Contemporary Istanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de ise genel ziyaretçiye açılarak 16. edisyonu gerçekleşecek Contemporary İstanbul'un basın toplantısı Tersane İstanbul'da yapıldı.

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen çağdaş sanat fuarı, 16. edisyona özel temalı sergiler, kapalı mekanları, açık hava kullanım alanları ile Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul, fuarda 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri ağırlayacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli basın toplantısında yaptığı konuşmada, Haliç'in tarihsel önemini ve kültüre olan katkısını çağdaş sanatla birlikte ifade etmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Güreli, Contemporary Istanbul'un 16. yılında yaptıkları bu mekan değişikliği ile ikinci 15 yıllarına başladıklarını ilan ederek, "Bunu salt bir mekan değişikliği olarak değil, CI olarak kendimize belirlediğimiz hedeflerimizin ilk adımı olarak değerlendirebiliriz. Tarihin her alanda parladığı bu şehirde, Haliç Tersaneleri, yani Tersane İstanbul; Bizans ve Osmanlı döneminde etkin rol oynamıştı ve şimdi, CI olarak yeni mekanında Türkiye'nin çağdaş sanat fuarı olarak, sanatçıları, galerileri ve ziyaretçiyi bu buluşma noktasında kültür ve sanatla bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Venedik'ten sonra bir çağdaş sanat fuarı tarihi bir yapıda gerçekleştirileceğine dikkati çeken Güreli, şunları kaydetti:

"Tarihte Altın Boynuz olarak bilinen Haliç'in tekrar eski ihtişamına kavuşturan bu yenileme projesinden sesimizi çağdaş sanatla yükselteceğimiz için ayrıca heyecanlı ve gururluyuz. Ekim ayı İstanbul'da sanatla başlıyor. İstanbul sanatla buluşurken, açılan yeni müzeler ve kültür mekanları şehirde bir festival havası yaratıyor. Yeni dönemde, Contemporary Istanbul'un ülkemiz için öneminin farkındayız ve bunu farklı projelerle sürdürebilirliği içine alan yeniliklerle büyütüyoruz. CI bu yıl 16. edisyonunda çağdaş sanatı, kültür ve sanat yaşamını şehirle birleştirirken, daha aktif ve daha kapsayıcı bakış açısıyla yenilenmiş bir fuar olarak geleceğe bakıyor."

Toplantıya ABD'de olduğu için video ile katılan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise Contemporary Istanbul'un, Türkiye ve İstanbul için çok önemli bir sanat buluşması olduğunu söyledi.

Dinçer, etkinliğin aynı zamanda Türk sanatçılarını yurt dışında kaliteli, iyi bir şekilde temsil eden çok önemli bir proje olduğuna değinerek, "Fuarımız bu yıl baştan sona restore edilen, geçmişle modernin buluştuğu Tersane İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da sanat sezonunun başladığının haber cisi olan Contemporary Istanbul'un şehrimizin dinamik çağdaş sanat ortamını daha da körükleyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Contemporary İstanbul'da bu yıl Seul'den AB gallery, İstanbul'dan Ambidexter, Düsseldorf'tan Anna Laudel, İstanbul'dan Arton İstanbul, Art Refinery, Artopol, Tahran'dan Bavan Gallery, İstanbul'dan Bozlu Art Project, Büro Sarıgedik, C.A.M. Galeri, New York'tan C24, Zürich'ten Claudia Schmidt, İstanbul'dan Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Miz, Galeri Nev, Barcelona'dan Galeria Joan Gaspar, İstanbul'dan Galerist, Berlin'den Hotel Mond Fine Art, Tahran'dan Iranshahr Art Gallery, İstanbul'dan İstanbul 74, Londra'dan JD Malat Gallery, JD Malat Project, Tahran'dan Khak Gallery, Lizbon'dan Mariana Custodio, New York'tan Marlborough Gallery, İstanbul'da Martch Art Project, Kiev'den Mironova Gallery, Tahran'dan Mohsen Gallery, İstanbul'dan Öktem Aykut, Onearc Galeri, PG Art Gallery, PI ARTWORKS, PILEVNELI, Berlin İstanbul x König, İstanbul'dan Pilot Galeri, Piramid Sanat, Red Art, Sanatorium, Moskova'dan Szana Gallery, Barcelona'dan Villa Del Arte, İstanbul'dan Vision Art Platform, X-IST, Berlin'den Zilberman galerileri yer alıyor.

Katılımcı kurumlar arasında ise Akbank Sanat, Arthouse, Baksı Müzesi, EKAV, Halka Sanat, İyilik İçin Sanat Derneği, Kalyon Kültür, OMM Müzesi, Radar Art Project, Şekerbank Açık Ekran bulunuyor.

Etkinlik ayrıca Kıraçlı Sergisinin drone görüntüleriyle Baksı Müzesi, Yıldız Holding- Ekrem Yalçındağ & Burhan Doğançay diyalog, Nef – Sıtkı Kösemen – Dönüşümler, Tosyalı Holding- 100 yaşındaki heykelci: İlhan Koman, Hepsiburada – Akrasia ve The Yard - Evdeyim Evdeyim Evdeyim sergilerine ev sahipliği yapacak.