15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor
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15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

22.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:08

15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

BURSA - İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

Bursa'da millet bahçesinde kurulan dijital gösterim merkezi çadırında 15 Temmuz tüm yönleriyle dijital ortamda 4 farklı salonda anlatılıyor. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'ın ardından Bursa'da da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergileniyor.

Açılışı yapılan merkez Bursa basınına tanıtıldıktan sonra açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Malumunuz içinde Bursa'mızın da yer aldığı yedi ilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından Dijital Gösterim Merkezleri açılmış bulunmaktadır. Bu davetimizde kısaca Dijital Gösterim Merkezleri Projesi hakkında sizlere bilgilendirmede bulunup akabinde birlikte Merkezimizi ziyaret etmiş olacağız. Ayrıca bu buluşma vesilesiyle İletişim Başkanlığının amaç, hedef ve faaliyetleri ile Bölge Müdürlüklerinin yapılandırma süreçleri konularında kısaca bir bilgi paylaşımında bulunulmayı da arzulamaktayım" dedi.

15 Temmuz Milletin Zaferi temasıyla açıldı

Gölbaşı, "Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açmış bulunmaktadır. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar Temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid-19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim Merkezlerinde, aynı zamanda işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret lisanıyla anlatım imkanı da bulunuyor. Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu 12: 00-20: 00 saatleri arasında vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayi üretimlerinin dijital haritalama (mapping) gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek. Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak. "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığının ihdas edilmesi olmuştur. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine inanan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı doğrultusunda, ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek İletişim Başkanlığının uhdesine verilmiştir. Fahrettin Altun'un başkanlığında iletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla ele alan İletişim Başkanlığı, ülke markasının itibarını koruyacak ve yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştirmektedir. Başkanlığımız, ulusal iletişim politikasını yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir. İki yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının yerine getirdiği tüm görevleri devralmıştır. Ülkemizin köklü kurumlarından TRT'nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansının faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim Başkanlığının sorumluluğuna verilmiştir. Bununla birlikte devlet ile millet arasında iletişim köprüsü vazifesi gören ve dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi de Başkanlığımız bünyesinde faaliyet yürütmektedir. İletişim Başkanlığı bu görevlerinin de ötesinde ülkemizin uluslararası camia nezdindeki itibarına zarar verme potansiyeline sahip pek çok konuda proaktif iletişim stratejilerinin üretilmesi, kamu diplomasisi kapsamında Türkiye'nin milli argümanlarının oluşturulması, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanlarda artan gücümüzün iletişim alanına da yansıması yönünde çok kritik bir misyona sahiptir. Diğer yandan Başkanlığımız, kamu kurumları ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek; vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikayeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir. Milletimiz adına çok kritik görevleri üstlenen İletişim Başkanlığı halihazırda merkez teşkilatında bin'e, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında ise 500'e yakın olmak üzere toplamda 1.500 çalışan ile hizmet sunmaktadır. Başkanlığımızın merkez teşkilatında 8 Daire Başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında 18 Bölge Müdürlüğü ve yurt dışında 36 Basın Müşavirliği bulunmaktadır" dedi.

15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

Kaynak: İHA

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